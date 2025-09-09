- Дата публикации
Куда летят российские ракеты и "Шахеды": Жданов назвал цели, которые в приоритете у Путина
Эксперт объяснил новую стратегию России в ходе массированных ударов.
Российская армия никогда не сбрасывала украинскую энергетику с приоритетных целей, ведь это один из способов давления на гражданских. Вероятно, РФ будет продолжать атаковать энергообъекты в ближайшее время.
Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.
Впрочем, россияне выбирают широкую географию целей во время массированных атак: от частных домов до объектов энергетики.
«Они понимают, что на поле боя, даже если они гипотетически перебьют всю нашу армию, снова кто-нибудь пойдет воевать. И политически Украина не будет соглашаться с условиями. Поэтому нужно сформировать общественное мнение. Для этого нужно давить на гражданское население. Отсюда и такие массированные налеты, оттуда такая география целей — от частных домов до объектов энергетики. А за счет массированности они могут покрыть большую часть перечня этих объектов», — говорит эксперт.
Он добавляет, что армия РФ, вероятнее всего, способна наносить массированные комбинированные удары по Украине несколько раз в неделю.
Напомним, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что полностью защитить энергосистему от ударов РФ невозможно, поэтому украинцам советуют готовиться к разным сценариям.