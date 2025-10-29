Куда могут доставать российские КАБы сейчас: Жданов назвал города, которые в опасности

Российские КАБы / © ТСН

На сегодняшний день мы апеллируем цифрой в 190 километров — это максимальная дальность полета реактивного КАБа.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

«Угрозы для Киева пока нет. Из этого параметра нужно исходить», — объясняет военный эксперт.

Увеличивать дальность реактивных КАБов, по словам Олега Жданова, это очень сложная инженерная задача. Для этого необходимо увеличивать мощность двигателя и топливный бак.

«А топливный бак, он опять-таки говорит о том, что увеличивается вес. Здесь такая пропорциональная зависимость: больше топлива — дальше летит, но больший вес — меньше летит. И здесь нужно, почему я говорю, что нужно увеличивать мощность двигателя. Мощность повлечет за собой больший расход топлива. Поэтому я не думаю, что завтра Китай предоставит РФ там какой-нибудь другой двигатель. То, что Россия сама не может сделать такой двигатель на сегодняшний день, то в этом особо сомнений нет. То, что Китай не сможет в столь сжатые сроки разработать что-то более мощное, более эффективное, ну я думаю, что тоже вряд ли. Возможно, через несколько лет Россия сможет получить, и то, если они будут этим заниматься», — говорит эксперт.

