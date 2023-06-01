"Куда нам прятаться с детьми?": свекровь погибшей в результате атаки РФ женщины эмоционально обратилась к Кличко (видео)

Свекровь 34-летней женщины, погибшей ночью 1 июня в результате российского ракетного удара, эмоционально обратилась к городскому голове Киева Виталию Кличко. Она призвала назвать имя виновных в том, что ближайшее укрытие было закрыто, и наказать не только охранника, но и руководство, принимавшее его на работу.

Об этом сообщает корреспондент сайта ТСН.ua с места происшествия.

"Что делается в нашей стране, скажите, пожалуйста? Я не знаю... у меня невестки нет золотой. Я понимаю, что это геноцид, это Россия. А что у нас делается, вы не знаете? Где наши бомбоубежища? Куда нам прятаться с нашими детьми? Сегодня день детей! Это защита детей? Это защита детей, скажите мне, пожалуйста. Я всю жизнь работала, каждый день, и это — защита моей страны? Это защита моей внучки? Кто виноват в том, что погибла моя невестка?" – сказала женщина.

Она заявила, что слова некоторых свидетелей о том, что кто-то из местных жителей смог попасть в укрытие — ложь. По словам женщины, когда люди прибежали в поликлинику во время тревоги, дверь была закрыта.

"Она была молодая, красивая женщина. А теперь нет у ребенка мамы. Охранник, та закрывшаяся сволочь. И говорили, что там половина людей зашла, а другие не зашли — ложь все, ложь... Скажите, что это такое? Поликлиника закрыта! Укрытие, которое должно быть открыто, и они всегда туда бегали. Как такое может быть", — обратилась к Кличко родственница погибшей.

Родственница одной из погибших во время вражеского удара обратилась к Кличко

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