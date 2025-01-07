Куда направится российская армия в 2025 году: эксперт назвал основные сценарии

По оценкам аналитика, оккупанты поставили перед собой несколько целей в Украине.

На пришедший год Россия поставила своей целью оккупировать ряд новых территорий, пытаясь завершить то, что начала несколько лет назад.

Куда именно оккупанты направят основные свои силы — об этом в комментарии для ТСН.ua высказал свое мнение военный эксперт Роман Свитан.

"Например, на расстоянии считанных километров от Днепропетровской области российская армия находится уже третий год. По состоянию на сейчас из-за этого проблем не увеличивается", — говорит Роман Свитан, комментируя ряд новостей о том, что оккупанты находятся недалеко от Днепропетровщины.

"На этот год россияне поставили перед собой задачу оккупировать далее Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области. Основная задача, которую враг ставит перед собой — захватить границы этих регионов. Например, в Луганской области мы до сих пор удерживаем Белогоровку. Чтобы захватить всю Луганскую область, российской армии нужно выйти на левый берег реки Оскол. Вторая задача — выйти на границы Донецкой области", — говорит эксперт.

И добавляет: "Что касается Днепропетровщины, то я сомневаюсь, что на этот год и на следующий россияне ставят перед собой такую цель. Они не могут захватить еще те регионы, которые они внесли в свою конституцию. То есть задачи в прошлом году переносят на этот — захват Луганской и Донецкой областей. Все остальное — отвлекающие операции, не основные. Конечно, при всем этом они будут бороться за Курскую область".

По словам Свитана, свои основные силы россияне направят на Донецкую область.

"Однозначно. Они находятся на высотах, будут пытаться продвигаться на Покровском направлении, Константиновском, Краматорском, Купянском (Харьковская область)", — говорит эксперт.

По мнению Свитана, украинским силам обороны следует серьезно задуматься о том, чтобы мощные линии обороны были на подходах к Днепропетровщине.

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