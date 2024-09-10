Куда обращаться, чтобы заменить газовый котел или плиту: советы экспертов

В межотопительный период многие украинцы размышляют о замене устаревших газовых приборов. Чтобы заблаговременно подготовить свой дом к холодам. Но не все знают, к кому обращаться за помощью.

Почему не каждый мастер может заменять газовые котлы и колонки? И как сэкономить время и деньги во время ремонта газового оборудования - об этом в сюжете ТСН.

"У нас был старый котел. Он уже работал более десяти лет. И в последний отопительный сезон зимой он начал ломаться", - говорит Татьяна Молотай, клиентка Днепровского филиала „Газсети“.

Татьяна Молотай

Сначала ремонтировать котел пробовали самостоятельно: то мастеров в интернете искали, то соседа звали. Но эффекта не было. После неудачных попыток Татьяна решила обратиться уже к официальным газовщикам - национальному оператору "Газсети".

"Проблема была в том, что мощность данного котла не соответствовала площади данного здания. Вторая причина была - это вышел из строя теплообменник, который невозможно отремонтировать и заменить", - говорит Александр Фортуна, мастер управления капитальных ремонтов и инвестиций Днепровского филиала „Газсети“.

Специалисты газораспределительной компании отмечают: устанавливать и ремонтировать газовое оборудование могут только работники с соответствующими лицензиями и разрешениями. А вот за самостоятельную замену приборов могут и газ перекрыть.

"Потребителям следует помнить, что лицензированные подрядные организации не могут выполнять работы по прекращению газоснабжения перед заменой котла, а затем осуществлять его пуск. Это имеют право делать исключительно специалисты газораспределительной компании", - отмечает Александр Фортуна, мастер управления капитальных ремонтов и инвестиций Днепровского филиала „Газосети“.

Поэтому для замены газовых приборов надо обращаться в Центры обслуживания «Газсети». Там помогут не только оформить все необходимые бумаги, но и выбрать лучший вариант нового котла. Далее остается только дождаться газовщиков и установить котел.

"Мы делали замену газового котла - со старого на новый. И не просто на новый, а на более энергосберегающий. Теперь владелец может спокойно пользоваться новым прибором и не переживать, что будут какие-то проблемы в новый отопительный сезон. И экономить средства на коммунальных платежах", - говорит Владимир Никитченко, слесарь управления капитальных ремонтов и инвестиций Днепровского филиала „Газсети“.

Владимир Никитченко

Если новый котел - такой же мощности, как и старый, замена прибора пройдет быстрее. Если же есть необходимость заменить тип котла или изменить его место, процедура требует обновления проекта.

"Замена действующих газовых приборов может происходить через эскизный проект или с изготовлением новых технических условий. Технические условия изготавливаются, если при замене котла меняется его мощность, функциональное назначение оборудования и система дымоотвода", - объясняет Александр Фортуна, мастер управления капитальных ремонтов и инвестиций Днепровского филиала „Газсети“.

Александр Фортуна

Татьяна говорит, что довольна. Заменить котел успели еще до начала холодов.

"Это было достаточно быстро. Мы очень переживали, чтобы мы с отоплением вошли, до морозов успели это сделать. И вот мы очень благодарны газовой службе, что нам уже сделали и сегодня запускают газ. И мы заходим в отопительный сезон с отоплением", - говорит Татьяна.

В "Группе Нафтогаз" каждого владельца индивидуального котла призывают брать пример с Татьяны и ответственно готовиться к сложному отопительному сезону.

"Должны заранее позаботиться о том, чтобы наше оборудование работало уверенно. Для того, чтобы была проведена вовремя профилактика, обслуживание, профессиональный уход за этим оборудованием, чтобы не случилось никаких нежелательных ситуаций. Хотел бы напомнить, что большинство газового оборудования и котлов, современное оборудование, работает с использованием электрической энергии. Поэтому советуем и просим наших потребителей позаботиться об этом заранее и обеспечить наличие приборов бесперебойного питания газового оборудования, которое спасет нас во время зимы", - говорит Алексей Чернышев, председатель правления НАК „Нафтогаз Украины“.

Специалисты подчеркивают: нельзя пренебрегать правилами безопасности. Чтобы подготовиться к холодам и повысить энергоэффективность дома, газовое оборудование надо вовремя обслуживать, а при необходимости - заменять. А для этого следует обращаться только к сертифицированным специалистам.

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