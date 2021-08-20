Куда пойти на День Независимости в Одессе, Харькове и Львове: афиша событий

Украинцев ждут длинные праздничные выходные.

Впереди четыре дня отдыха — страна празднует День Независимости. Благодаря этому чуть ли не во всех городах выходные будут богатыми на различные события: концерты, парады, выставки, ретроекскурсии и тому подобное.

ТСН.ua собрал афишу празднования 30-летия Независимости в Харькове, Одессе и Львове.

ХАРЬКОВ

В Харькове активно готовятся не только к 30-летию Независимости Украины — 23-го августа немало мероприятий приурочены ко Дню города. На праздничные дни на ул. Сумской: на участке от пл. Конституции до пр. Независимости, запретят движение транспорта и разместят праздничные локации. Сумскую сделают пешеходной для удобства гостей и жителей Харькова.

УНИАН

23 августа в 19:30 на площади Свободы состоится праздничный концерт ко Дню города. На площади Свободы выступят певицы MARUV и Настя Каменских.

23 августа с 14:00 до 23:00 в парке Горького будет праздничный концерт "С Днем рождения, Харьков".

23 августа в 17:30 состоится парад вышиванок ко Дню государственного флага.

В понедельник, 23 августа, торжественно поднимут национальный флаг, а также откроют обновленный Харьковский зоопарк. В этот день также торжественно откроют мемориальную доску мэру Харькова 2010-2020 гг. Геннадию Кернесу.

Мероприятия ко Дню Независимости Украины — 24 августа

Бесплатная автобусная экскурсия "Харьков — первая столица". Отправка с площади Конституции с 10:00 до 18:00.

Экскурсия на ретротрамвае. Час стоит 250 грн. Отправление — с Южного вокзала.

Концерт в Харьковском театре оперы и балета. Начало в 19:00.

Концерт "Я ♡ Украину" в филармонии. Начало в 18:30. Билеты 100 — 190 грн.

Программа празднования Дня Независимости в парке Горького:

Главная сцена

14:00 — 15:00 Концерт детского оркестра "Паникур"

15:00 — 16:00 Развлекательная программа для детей "Гопачок"

16:00 — 17:00 Большой Академический Слобожанский ансамбль песни и танца

17:00 — 17:15 Награждение победителей конкурса рисунков "Моя улыбающаяся Украины"

17:15 — 18:15 Концерт группы "Льюис Кэрол"

18:15 — 18:30 Украинское Сальса шоу

18:30 — 19:15 Holiday orchestra

19:15 — 19:30 Группа "NAYAVU"

19:30 — 20:15 Holiday orchestra

20:15 — 22:00 Молодежная дискотека. DJ

Центральная аллея

13:00 — 20:00 Живые статуи "Железная маска"

Детский парк

12:00 — 14.00 Мастер-класс по спинарту "Цвета Украины"

17:00 — 18.00 Иллюзионное шоу

Логово Билли Кида

12:00 — 19:00 Гончарная мастерская

15:00 — 18:00 Мастер-класс: кукла-мотанка

13:00 — 14:00 Музыкальное представление "Приключения Билли Кида"

Кроме того, с 22 до 24 августа на воде вдоль Нетеченской набережной будет работать сцена и организована праздничная программа. А в сквере "Стрелка" состоится ярмарка еды.

ОДЕССА

Не будет отставать от Харькова относительно событий и праздников и южная столица Украины — Одесса. Праздничные мероприятия в городе начнутся с субботы, 21 августа. Так, на Приморском бульваре откроют традиционную ярмарку, начнется традиционный Вышиванковый фестиваль, у Дюка будут писать массовый диктант, а на Потемкинской лестнице устроят открытый кинопоказ.

В понедельник, 23 августа, в День Государственного Флага, торжественно поднимут флаг возле Одесской мэрии. В этот день можно бесплатно посетить любой музей, а на Потемкинской лестнице состоится концерт оркестра Оперного театра.

23 августа в Летнем театре Морвокзала выступит БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. Концерт начнется в 20:00. Стоимость билетов — от 350 до 1500 грн.

Программа празднования Дня Независимости — 24 августа

24 августа с мыса Малый Фонтан и к Морскому вокзалу одесситы и гости города смогут увидеть торжественное прохождение боевых кораблей, пролет авиации, показ воздушного и морского вооружения и военной техники.

09:00 — состоится Марш защитников Украины

11:00 возле Потемкинской лестницы состоится акция "Вышиванковый цепь"

16:00 в Одессе организуют патриотический автопробег, который начнется у городского совета.

11:00 и 18:00 покажут театрально-цирковое шоу "WISH". Стоимость билетов — от 300 грн

19:00 состоится концерт стендап-комика из Беларуси Славы Комисаренко. Стоимость билетов от 400 до 1250 грн.

19:00 на Потемкинской лестнице выступят оркестр Наона, электро-фольклорная группа ONUKA и еще один секретный коллектив, который станет сюрпризом

21:00 в "Ибице" будет выступать Скриптонит. Билеты — от 800 до 1200 грн.

22:30 — праздничный фейерверк.

ЛЬВОВ

Не менее ярко будут гулять и в городе Льва. В честь Дня Независимости состоятся концерты, вечеринки, фестивали. Атмосфера понравится и гостям города, и его жителям.

Праздновать во Львове начнут с воскресенья, 22 августа. Так, в парке культуры Богдана Хмельницкого начнется фестиваль мороженого: будет много сладостей, а еще цирковые выступления, зажигательные DJ-сеты, фотозоне и кинопоказы под открытым небом. В Стрыйском парке будут проводить массовый семейное мероприятие "Семейные пикники Независимости в Стрыйском парке".

В День флага, 23 августа, во Львове торжественно поднимут государственный флаг. Затем подразделения ВСУ и США, Канады и Литвы пройдут военным маршем. Около 10:00 ч состоится дефиле военного оркестра, а затем Нацакадемия сухопутных войск откроет свои двери и продемонстрирует военную технику и образцы вооружения.

В 18:00 23 августа на площади Рынок будет праздничный концерт культового украинского рок-группы "Братья Гадюкины".

Программа празднования Дня Независимости — 24 августа

7:30 — 11:00 — состоится "Забег в вышиванках». Цена: 499 гривен.

12:00 — 20:00 — в Городском дворце культуры покажут мастер-класс "набойка на екоторбинках".

16:00 — оркестр "Lords of the Sound" сыграет концерт "Хиты украинсткои эстрады" в Митрополичх садах. Стоимость — 290-790 грн.

16:30 — на площади Свободы видбдеться акафанист в исполнении "Дударика".

18:00 — на "Арене Львов" состоится SUPERDISCO 90-Х. ФЕСТИВАЛЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. Стоимость — 320 -820 грн. Выступать будут, в частности, Boney M (Xperience), Mr. President (Lazzy Dee), Captain Jack, NaNa. За пультом — Dj Gooch Brown и DjGonibez.

18:00 — в Стрыйском парке состоится бесплатный концерт "30 лет Независимости". В нем примут участие: ALYONA ALYONA, KALUSH, Аркадий Войтюк, NAVKA, PATSYKI Z FRANEKA.

19:00 — состоится международный фестиваль духовых оркестров и мажореток "Королевский Лев".

20:00 — "Два цвета" — летний концерт Оксаны Мухи в митрополичьих садах.

Как видим, в туристических украинских городах подготовились к празднованию 30 годовщины Независимости Украины и подготовили для жителей и гостей интересные программы мероприятий.

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