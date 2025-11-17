ТСН в социальных сетях

Куда прятаться от КАБов: военная дала совет

Военная рассказала об опасности из-за КАБов и дала советы, куда прятаться.

Юлия Микитенко

Юлия Микитенко / © ТСН

Военная Юлия Микитенко рассказала, что основная опасность КАБов заключается в том, что их не слышно.

Об этом она сказала в эксклюзивном интервью специальному корреспонденту ТСН Наталье Нагорной.

Военная подчеркнула, что когда летят КАБы, их не слышно. Единственный способ определить опасность, это если радары показывают взлет самолетов.

«И то непонятно, куда оно упадет. Самолет где-то летит, а куда он выпускает КАБы, непонятно. Поэтому КАБы сейчас для меня самая страшная история», — сказала Юлия Микитенко.

Она отметила, что КАБ может пробить блиндаж, однако подвал в жилом доме — нет. Поэтому она рекомендует именно там и прятаться.

Напомним, россияне массово изготавливают новый тип управляемых модульных планировочных бомб(КМПБ), которые теперь оснащены турбореактивным двигателем. Это значительно увеличило радиус действия таких боеприпасов до 200 километров. В ГУР сообщили, что такая дальность позволит российским самолетам, которые сбрасывают эти бомбы, не входить в радиус действия средств ПВО Сил обороны Украины.

