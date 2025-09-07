Куда Россия запускает ракеты и "Шахеды": Жданов назвал, какие районы городов в опасности

Олег Жданов / © ТСН

Сейчас российская армия пытается выискивать склады и предприятия на территории Украины и наносить по ним удары. Впрочем, ближе к зиме ситуация может измениться.

Такое мнение в комментарии сайту ТСН.ua высказал военный эксперт Олег Жданов.

«Мы же не можем отрицать факт, что российская разведка работает на нашей территории. И к сожалению, корректировщики, „ждуны“ и коллаборанты есть еще среди населения нашей страны. Плюс сюда в последнее время добавляются логистические маршруты как железнодорожные, так и автомобильные. Вот недавно снова по железной дороге ударили, Кропивницкий разнесли», — говорит военный эксперт.

Впрочем, ближе к зиме, вероятно, Россия переориентируется на энергетику.

«Все же, российский Генштаб будет предлагать Путину добиваться блекаута за счет поражения объектов энергетической инфраструктуры», — считает Олег Жданов.

