- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 1123
- Время на прочтение
- 1 мин
Куда Россия запускает ракеты и "Шахеды": Жданов назвал, какие районы городов в опасности
Армия РФ целит по складам, предприятиям, логистическим путям, иногда — по энергетике.
Сейчас российская армия пытается выискивать склады и предприятия на территории Украины и наносить по ним удары. Впрочем, ближе к зиме ситуация может измениться.
Такое мнение в комментарии сайту ТСН.ua высказал военный эксперт Олег Жданов.
«Мы же не можем отрицать факт, что российская разведка работает на нашей территории. И к сожалению, корректировщики, „ждуны“ и коллаборанты есть еще среди населения нашей страны. Плюс сюда в последнее время добавляются логистические маршруты как железнодорожные, так и автомобильные. Вот недавно снова по железной дороге ударили, Кропивницкий разнесли», — говорит военный эксперт.
Впрочем, ближе к зиме, вероятно, Россия переориентируется на энергетику.
«Все же, российский Генштаб будет предлагать Путину добиваться блекаута за счет поражения объектов энергетической инфраструктуры», — считает Олег Жданов.
Ранее мы рассказывали, что в Днепре и Харькове ночью раздались взрывы. Города атаковали ударные БПЛА.