Куда украинцы едут от войны: сколько наших уехало, куда и что им предлагают

Куда украинцы едут от войны: сколько наших уехало, куда и что им предлагают

Больше всего украинцев, конечно же, в Польше. Границу с этой страной пересекли почти 2,5 млн украинцев. Но далеко не все там остаются.

С 24 февраля, когда Россия развернула полномасштабную войну, свои дома покинули более 10 млн украинцев: 6,5 млн человек переехали в другие регионы нашей страны, преимущественно в западные; еще 4,24 млн человек уехали за границу. И эти цифры продолжают расти.

Свежий опрос Центра Разумкова, проводившийся на пунктах пропуска Закарпатской области, свидетельствует, что 79% украинцев планируют вернуться домой после окончания войны. Ведь 90% выезжающих — это женщины и дети. Их мужья, братья и родители остаются здесь, в Украине, защищать ее от российских захватчиков.

Европейские СМИ пестрят заголовками, что такой миграции Европа не знала со времен Второй мировой войны. И следует признать, что это правда. Ведь по масштабам количество украинских беженцев, бегущих от войны в Евросоюз, значительно больше, чем миграционный кризис 2015 года.

ТСН.ua исследовал, где в Европе украинцев сейчас больше, и какие условия для временного пребывания предлагают нашим гражданам.

Где наших больше всего

Больше всего украинцев, конечно же, в Польше. Миграционная служба страны отчитывается, что границу с Польшей пересекли почти 2,5 млн украинцев. При этом пик миграции, судя по цифрам, уже пройден. Ибо только до 18 марта, менее чем за месяц полномасштабной войны, границу с Польшей пересекли чуть более 2 млн граждан Украины. То есть можно с уверенностью говорить, что поток миграции уменьшается.

Хотя в польских СМИ все чаще можно встретить информацию, что в страну ежедневно прибывает около 20 тысяч украинцев. А остаться, чтобы обратиться за предоставлением временной защиты, могут до 2 млн человек. Хотя официально PESEL получили всего 700 тыс. граждан Украины.

Что такое PESEL? Это идентификационный номер, посредством которого государство вас видит. Он дает 300 злотых (не более 2 тыс. грн) разовой помощи и еще 500 злотых (3 445 грн) на ребенка. Также человек получает доступ к медицине и рынку труда. Однако, чтобы получить PESEL, украинцам приходится стоять по четыре дня, занимая очередь еще с ночи.

Rzeczpospolita пишет, что, по мнению польских властей, основное финансовое бремя должен взять на себя Брюссель. В письме в Еврокомиссию Министерство внутренних дел Польши указало, что на размещение 1 млн украинцев с доступом к социалке и рынку труда стране нужно 2,2 млрд евро ежегодно. И это без доступа к медицине и детям - к образованию.

Это стало краеугольным камнем всех дискуссий последних дней в Польше. Одни говорят, что государственного и местных бюджетов на столь большое количество украинских беженцев не хватит, поэтому им нужна централизованная помощь Евросоюза. Остальные считают, что государство может выделять даже больше, ведь если война придет в Польшу, то расходы будут просто несоразмерны.

Следующая остановка

От украинцев Евросоюз не закрывается. Напротив, принимает все необходимые решения, чтобы облегчить процедуры оформления и пребывания. Однако сразу отметим, что речь идет о временной защите, дающей право легального пребывания в любой стране ЕС до года. То есть до марта 2023 года, с возможностью продления еще на два года.

В отличие от безвиза, дающего право находиться в странах ЕС всего 90 дней, право на временную защиту гарантирует доступ к медицине, страхованию и трудоустройству. Но сразу отметим, что без знания языка сделать это очень сложно.

В репортаже The New York Times об этом прямо говорит украинская учительница Оксана: "Мы никому не нужны. Учителя никому не нужны. Знание чешского языка обязательно. Они были готовы взять меня уборщицей, но мне все равно нужно было найти жилье".

Правда, нас нигде никто не ждет так, как дома. В Польше, Чехии и Венгрии (которая, кстати, представляет завышенные цифры относительно принятых 540 тыс. украинских беженцев) украинцам приходится спать в лагерях для беженцев. Нередко это длится долго, ведь бюрократические процедуры с оформлением в некоторых европейских странах намного хуже наших. Украина в этом плане за несколько лет, можно сказать, стала образцом. Только на приложение "Дія" во многих странах реагируют так, будто это что-то из 22 века.

ТСН.ua

Однако многие страны предоставляют убежища и жилье бесплатно. Даже на срок, пока человек более или менее выучит язык. К примеру, в Германии и Польше государство поощряет своих граждан предоставлять жилье временно для украинцев. Немцы за это получают большую скидку на оплату коммунальных услуг. А поляки вообще по 40 злотых (275 грн) на человека в день. Причем жилье может предоставляться (как правило, украинцы живут под одной крышей с хозяевами) даже до 12 месяцев.

За это время можно изучить базовые основы языка. Например, те же Германия, Франция, Испания и многие другие страны ЕС дают возможность украинцам изучать язык бесплатно на интенсивных курсах. А в Германии можно отправиться на пакет социального обеспечения, получая по 360 евро в месяц помощи.

Более того, в Германии даже можно отправиться на социальное жилье. Что это значит? По закону каждому человеку должны предоставить минимум 45 кв. м, и государство компенсирует их стоимость. То есть если вы по объявлению нашли сдаваемую в аренду квартиру и вписываетесь в законодательные рамки по цене и квадратным метрам, государство вам компенсирует ее стоимость.

Соединенные Штаты обещали принять до 100 тыс. беженцев из Украины, упростив визовые условия. Об этом в Белом доме заявили 24 марта. Однако с тех пор никаких упрощений или объявлений о принятии украинцев не звучало. А вот Канада положила начало соответствующей программе, которая предоставляет бесплатную визу (статус временного резидента Канады), право на трудоустройство и обучение. Однако не предоставляет доступ к бесплатному жилью и медицине.

По сути, эта канадская программа очень похожа на британскую. Они рассчитаны на украинцев, которые уже имеют родственников или друзей в этих странах. Великобритания выдала более 40 тыс. виз украинцам. Но только тем, кто имеет в стране семейные связи, за что официальный Лондон сильно критикуют.