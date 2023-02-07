Куда в случае отвода сил от Бахмута отойдут украинские войска: лейтенант Нацгвардии объяснил

На сегодняшний день в самом Бахмуте достаточно сильная эшелонированная оборона и сдавать город никто не собирается, заявил Владимир Назаренко.

В случае отвода от Бахмута украинских войск, они будут занимать оборону в заранее подготовленных, выгодных местах, чтобы эффективно уничтожать врага.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал заместитель командира батальона "Свобода", лейтенант Нацгвардии Владимир Назаренко.

Так, он ответил на вопрос о том, куда отходить из Бахмута, если Генштаб все же примет соответствующее решение, чтобы не поставить под угрозу Краматорск и Славянск.

"Во-первых, никто не собирается сдавать город. Война динамичная. Действительно, нужно понимать, что приоритет – это сохранение жизни каждого украинского солдата, нанесение максимальных потерь врагу, уничтожение боеспособности врага", – отметил Назаренко.

"В самом городе достаточно сильная эшелонированная оборона. Так же есть эшелонированная оборона вокруг Константиновки, Часова Яра и других населенных пунктов. Поэтому, в принципе, оборона будет заниматься там, где она возможна, где она подготовлена, где удобно, где выгодно держать оборону в плане того, чтобы эффективно уничтожать врага", – рассказал лейтенант НГУ.

Он подчеркнул, что главная задача украинских войск – нанести врагу такие потери, чтобы он не смог восстановить силы. Тогда будет начало разрушения российской армии.

"В условиях того, что мы воюем с очень опасным огромным противником, которого нельзя недооценивать, наша задача – уничтожать врага в такой кратности, чтобы он не мог восстановить свои силы. То есть это кратность 1 к 6, 1 к 7, 1 к 10. Тогда начинается разрушение армии, как произошло разрушение этой частной компании ("Вагнер" — ред.)", — объяснил заместитель командира батальона "Свобода".

Напомним, как сообщили в Сухопутных войсках ВСУ 7 февраля, российские оккупанты пытаются "продавить" украинскую оборону на Лиманском и Бахмутском направлениях, но несут большие потери.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что захватчики пытаются оцепить Бахмут, применив тактику так называемых "клещей", чтобы вытеснить из города украинских защитников.

Заметим, по данным американских СМИ, чиновники из США посоветовали Украине тянуть время и отойти от Бахмута, чтобы дождаться оружия и собрать ресурсы для весеннего наступления. Однако президент Владимир Зеленский публично заявил, что отводить войска от Бахмута никто не собирается.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber