Куда в Украине сейчас направляются 500 тысяч окупантов: ГУР и эксперт назвали сценарии

Вблизи украинских границ и на оккупированных территориях сейчас продолжают находиться около 520 тыс. - 550 тыс. личного состава путинской армии. Это вдвое больше того количества, которое в феврале 2022 года вторглось в Украину, начав полномасштабное вторжение.

Вместе с тем, качество подготовки боевого состава российской армии значительно ухудшилось - в ее составе осталось гораздо меньше именно хорошо подготовленных военных.

Каких сценариев стоит ожидать в ближайшее время - об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал информированный источник в ГУР Минобороны Украины и военный эксперт Владислав Селезнев.

"Численность врага в более 500 тысяч - это не новая цифра, не новая информация. Группировка врага вдоль границ Украины и на оккупированных территориях превышает 500 тысяч, - рассказали нам в Министерстве обороны, - Но речь идет обо всех вместе - и о небоевых частях, и части обеспечения, инженерные войска, части Росгвардии, части и подразделения ФСБ, которые работают в тылу для того, что «обеспечивать порядок» на оккупированных территориях".

По словам собеседника ТСН.ua, время от времени враг проводит ротации личного состава из-за потерь. "Но существенно ситуация не меняется. У врага остаются отдельные спецподразделения с высоким уровнем подготовки. Но если сравнивать качество с теми, которые были в начале полномасштабного вторжения, то сейчас оно значительно ниже. Это касается и сухопутной компоненты, и авиации, и многое другое. Например, у врага уменьшен срок подготовки пилотов, из-за чего увеличивается количество аварийных ситуаций в российской авиации даже не долетая до украинской территории. Качество значительно ухудшилось, но оккупанты еще обеспечивают количественную составляющую",- резюмируют в украинском Министерстве обороны.

Врага стало больше

В свою очередь, бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии для ТСН.ua отметил, что около 3 месяцев назад количество оккупантов было ниже.

«Буквально еще 2-3 месяца назад ГУР Минобороны заявлял, что на территории нашей страны находятся 469 тыс. российский оккупантов», - говорит Селезнев. И добавляет: "Если к количеству в 469 тыс. добавить 50-тысячную группировку, которая находится на территории Брянской, Курской и Белгородской областей, то мы выходим почти на ту же цифру. Плюс количество росгвардейцев. Фактически увеличение произошло за счет того, что к боевым действиям стали более причастными подразделения российской армии, которые действуют на территориях Брянской, Курской и Белгородской областей".

По словам Селезнева, путинская армия не оставила планов создать так называемую «санитарную зону» вблизи украинско-российской границы.

"Достаточно ли этой группировки, чтобы реализовать планы Путина по созданию санитарной зоны? Планы достаточно призрачные. Чем больше у наших пушкарей появляется боеприпасов, тем более призрачными становятся любые планы вражеской армии. Сейчас мы понемногу начинаем вычищать от вражеского присутствия разрушенную северную часть Волчанска. Так же стабилизационные мероприятия происходят восточнее и западнее этого населенного пункта", - говорит эксперт.

К этому Селезнев добавляет, что вражеские генералы пытаются реализовать ключевую политическую цель Путина - полностью оккупировать Донецкую область. Резюмируя, Селезнев говорит, что Украина противостоит российской агрессии благодаря мобилизации и новым партиям военной техники и вооружения.

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