"Куда выезжать с пенсией 3 тысячи?": как сегодня под обстрелами живет разбитый Николаев

Николаев стал форпостом юга, закрыл собой Одессу и поддержал Херсон. Хотя сам город в начале полномасштабного вторжения готовился к круговой обороне и городским боям, но уже через 10 дней оккупанты убегали отсюда, сжигая собственную технику.

Как Николаев сдерживал российские войска и, как живет сейчас, показали в эксклюзивном репортаже журналисты TSN.ua.

Изгнанию россиян в Николаеве обязаны генералу Марченко. В интервью "Форбс" он вспоминал, что россияне наступали двумя группировками, около 2 000 машин танков БТР и не только то соответствующее количество личного состава двинулись из Херсона на Николаев. Другая группа, 10000-1300 единиц техники, начала обход.

Сейчас уже по городу свободно ходят николаевцы. Город снова жив, сюда заметно начали возвращаться люди. Говорят, обстрелы есть, но по сравнению с первым годом войны не сравнить.

"Страшно было. Сейчас меньше стреляют. А тогда страшно было. А с чем выезжать? Едут те, у кого деньги есть. А у кого нет, сидят на месте. Куда уезжать?”, – рассказывает местная жительница Антонина.

Местная жительница Антонина/Скриншот по видео

"И дома тоже животные, то кошки, то собаки. Куда же выезжать? И допустим… После 70 денег нет, к кому поедешь? Молодежь едет, там где работу себе ищет. А куда нам ехать и кому мы нужны? Заболеем и кто за нами там будет ухаживать? Дома сидим, соседи есть. Хлеб купили и еще что-нибудь. А к чужим поедешь… тем больше денег за душой нет. Что на пенсию за три тысячи сильно кто-нибудь уедет, если живет сам?”, – говорит местная жительница Людмила.

Супруги из Николаева рассказывают, что тоже не выезжали, жили в Николаеве на протяжении всей полномасштабной войны.

“Тогда страшнее было, обстрелы были каждый день. Только и читали обстрелы, взрывы. Сейчас тише. Изредка бывает. Не уезжали, потому что тогда многое не знали. Да, слышали, что где-то стреляют, где-то там воюют. А так это уже немного дальше стало, что они здесь уже заходили в город, рядом были, и в аэропорту здесь их разбили”, – говорит Виктор.

Местный житель Виктор/Скриншот по видео

Местная жительница Юлия рассказывает, что в городе стало гораздо спокойнее и тише.

“Потому что Херсон свободен, и нас не достают артиллерией. А когда началась война, мы не знали, что это такое, то было очень страшно. А сейчас уже привыкли. Когда сирены, то думаем, пронесет, не на нас”, – говорит местная жительница Юлия.

Местная жительница Юлия/Скриншот по видео

“Немножко стало больше людей, детей. В лучшую сторону изменилось. Немного спокойнее, чем в начале войны. Обстреливают еще. Только мы уже не видим эту информацию, только слышим, где были прилеты. У меня частный сектор, поэтому мы не ходим в укрытие, нет его рядом”, – рассказывает еще одна местная жительница Марина.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: НИКОЛАЕВ — ГОРОД-ФОРПОСТ! Чем гордятся местные жители и почему возвращаются в уничтоженные села?

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