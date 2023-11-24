Кухня-поезд: в Украине бесплатно угощают людей индейкой и тыквенным пирогом — где именно

В Харьковскую область прибыл поезд-кухня. Проект "Кухня на рельсах" реализовали с помощью благотворителя из США, а потому в меню – индейка с картофелем и тыквенный пирог. Эти блюда готовят в Америке по случаю Дня благодарения.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Виктории Стрельцовой.

Поезд-кухня – это уникальный совместный проект от "Укрзализныци" и американского благотворителя Говарда Баффета.

"Это гуманитарная помощь для гражданского населения. Для регионов, которые в этом непосредственно нуждаются. Главная идея этого проекта — он нацелен на неоккупированные территории. Во время блекаута он не только для приготовления пищи. У нас есть вагон, который имеет 27 тысяч литров воды", — говорит руководитель проекта Артур Ботченко.

Поезд-кухня

В вагонах расположены холодная и горячая кухни, есть и вагон с генераторами. Еще есть багажный, вагон для персонала и вагон-холодильник. Все вместе - шесть вагонов могут работать неделю без электричества. За это время повара могут приготовить 10 тысяч порций горячих обедов.

Среди персонала есть и такие, кто на себе пережил ужасы оккупации. Поэтому понимают, насколько такая поддержка нужна.

"Я сам из оккупации вышел, поэтому я, пожалуй, немного понимаю людей, которые там находятся", - говорит Виталий.

Презентовали поезд сначала в Киеве, а дальше он отправился в Харьков, оттуда - в Изюм. В первый рейс повара приготовили традиционные блюда для праздника Дня благодарения.

Поезд-кухня

"Наш фонд американский и нам хотелось бы принести какую-то традицию и в Украину. Поэтому День благодарения является таким фактически днем благодарности людям, которые помогают и мы благодарны всем в Украине", – говорит представительница Фонда Говарда Баффета Юлия Степанюк.

Раздавать готовые блюда людям будут волонтеры: будут забирать пакеты из поезда и дальше будут развозить в села и городки.

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Напомним, как в Донецкой области происходит принудительная эвакуация.

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