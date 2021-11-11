Кулеба и Блинкен встретились в Вашингтоне: госсекретарь не считает газ оружием РФ, министр – не согласен

Политики подписали Хартию.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подписали обновленную Хартию стратегического партнерства. Там, в частности, зафиксировано, что Россия является государством-агрессором, а США не будут оставлять усилий наказать его. Впрочем, признаков того, что Кремль уже использует газопровод "Северный поток-2" для давления и шантажа, в США пока не видят.

Подробности встречи политиков – в сюжете ТСН.Ранок 11 ноября.

Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен встречаются уже четвертый раз за этот год. Повестка дня остается неизменной — военная угроза со стороны России из-за накопления сил на границе с Украиной, и энергетическая, влекущая газопровод "Северный поток -2". Причем обе проблемы только усугубляются.

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Соединенные Штаты озабочены возможностью нового полномасштабного вторжения России на украинскую территорию, заявляет госсекретарь Блинкен. Они фиксируют скопление войск на украинской границе и уже провели консультации с европейскими партнерами, чтобы привлечь их внимание. "У нас нет ясности относительно намерений Москвы. Но знакомы с моделью ее поведения. Обеспокоены тем, что Россия может совершить серьезную ошибку и повторить то, что было в 2014 году. Когда мощные силы были скучены вблизи границы и вторглись на суверенную украинскую территорию. За тем, что российские власти планируют делать, мы очень внимательно следим", — подчеркнул американский политик.

В спровоцированном "Газпромом" энергетическом кризисе в Европе США пока не видят оснований для введения санкции. Москва, сократив поставки топлива в Европу, пытается заставить ЕС усиленными темпами сертифицировать свой "Северный поток-2". Впрочем, поскольку транзит по Украине не остановлен, Блинкен надеется, что Германия этого не допустит.

Вторжение России: о чем заявил Энтони Блинкен во время встречи с Дмитрием Кулебой

Впрочем, этим не соглашается украинский министр и тоже ждет реакции Берлина. "Что мы видим — так это то, что Россия уже использует газ как оружие. Могу повторить вслед за госсекретарем Блинкеным: хотим увидеть действия со стороны Германии, потому что Германия имеет рычаги влияния на Россию. Россия должна получить очень мощный сигнал не только от Соединенных" Штатов, но и из Берлина – Россия не выигрывает в этой игре", — заявил глава МИД Украины.

На следующей неделе глава украинского МИД примет участие в заседании министров иностранных дел Евросоюза, где намерен продолжить эту тему. США же обязуются прибегнуть к решительным действиям, как только увидят, что Кремль использует газ как оружие.

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