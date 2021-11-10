Кулеба и Блинкен встретятся в Вашингтоне: что обсудят политики и почему это важно

Кулеба и Блинкен встретятся в Вашингтоне: что обсудят политики и почему это важно

В Вашингтоне будет заседать межгосударственная комиссия по стратегическому партнерству.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретится сегодня, 10 ноября, со своим американским коллегой – государственным секретарем Энтони Блинкеном. В Вашингтоне будет заседать межгосударственная комиссия по стратегическому партнерству. Она должна определить повестку дня в отношениях между Украиной и США на следующие 10 лет.

С какими вопросами прилетел в США украинский министр, рассказали в сюжете ТСН.Ранок 10 ноября.

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Стратегическое партнерство Украины и США – это не просто абстрактные слова. Соответствующая межгосударственная комиссия была создана еще в 2008 году при президенте Викторе Ющенко. Она должна собираться регулярно под руководством министров иностранных дел. По сути – это означает прямой и постоянный диалог, регулярные встречи и общую повестку дня. Впрочем, со временем она начала пробуксовывать, а во время импичмента экс-президента Дональда Трампа была забыта. Реанимировать ее договорились во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон в сентябре.

Дмитрий Кулеба прилетел в Соединенные Штаты только вечером 9 ноября, но подгруппы комиссии стратегического партнерства уже приступили к работе. Безопасность и защита от российской агрессии, энергетика и "Северный поток-2", а также углубление экономического сотрудничества – такие темы Кулеба намерена обсудить на встречах в Госдепе, Пентагоне и Совете нацбезопасности США.

Стратегическое партнерство: Дмитрий Кулеба уже сегодня встретится с госсекретарем США

Итогом должна стать общая долгосрочная стратегия. "Еще год назад говорилось, что сейчас американцы меняют свою политику. Как принято говорить в Украине — нас сливают. Вот эта зартия она заментирует украинскую политику на годы вперед и полностью снимет основания говорить об изменах. Потому что поддержка Соединенных Штатов останется абсолютно незыблемой и это продлится минимум десять лет", — подчеркнул руководитель украинского МИД.

Встреча министра Дмитрия Кулебы и государственного секретаря Энтони Блинкена начнется в 20:00 по Киеву. Они завершатся подписанием обновленной хартии стратегического партнерства. После чего Блинкена и Кулеба дадут общую пресс-конференцию.

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