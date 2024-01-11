Кулеба и Ермак встретятся с Сийярто: главная тема – переговоры Зеленского и Орбана

Переговоры намечены на 29 января в Ужгороде.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба планирует встречу с венгерским коллегой Петером Сийярто. К переговорам присоединится глава ОП Андрей Ермак.

Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил в комментарии для ТСН.ua.

"На 29 января в Ужгороде запланирована встреча с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Переговоры станут продолжением недавних политических контактов двух стран", — сказал он.

По его словам, главными темами станут организация встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, цель которых – "продвижение важных для Украины решений в Европейском Союзе и комплексное развитие двусторонних отношений".

Напомним, по данным СМИ, пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, якобы согласился на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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