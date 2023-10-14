Кулеба о конфликте с Польшей: "история с зерном – не стратегическая"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что конфликт Украины и Польши относительно экспорта зерна с точки зрения Европейского Союза – это гораздо меньшая проблема, чем альянс Украины и Польши в рамках ЕС. С точки зрения влияния на процессы внутри и динамики в ЕС.

Об этом министр рассказал в интервью Наталье Мосейчук на канале "Мосейчук+".

"Я бы не драматизировал историю с зерном. Она очень плохая, но не стратегическая", — отметил он.

Дмитрий Кулеба также прокомментировал заявления своего коллеги – министра иностранных дел Польши Збигнева Рау.

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"Я к нему отношусь с уважением и с пониманием. Это мудрый человек. Заметьте, я ничего не отвечал на это все. Считаю, что до 15 октября чем меньше мы говорим – и украинцы, и поляки, тем проще будет потом выруливать из этой ситуации ", — подчеркнул глава МИД Украины.

В Польше 15 октября – состоятся очередные парламентские выборы.

"У них там своя история. Поляки честно сказали: Украина – вот такое количество процентов на выборах. Украина делится на две части – это зерно и Волынь. Тот, кто внутри Польши правильно использует тему Волыни и тему зерна, получит больше голосов. Такая их внутренняя логика", — резюмировал Дмитрий Кулеба.

Напомним, Украина подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Словакии и Венгрии из-за запрета импорта украинской агропродукции.

Польша попросила Украину отозвать иск в ВТО.

Впоследствии в Минагрополитики заявили, что Польша и Украина договорились найти совместное решение относительно эмбарго на зерно, что повлекло за собой спор между двумя странами.

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