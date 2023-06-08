Кулеба о скандальном заявлении экс-ведущего FoxNews: "Это просто негодяй и украинофоб"

Министр отметил, что "всегда будут против нас играть, но главное — в конце турнира пройти на первое место, стать чемпионами".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал экс-ведущего FoxNews Такера Карлсона, обвинившего Киев в подрыве Каховской ГЭС и "убийстве населения".

Об этом Кулеба рассказал в эфире программы "Сніданок з 1+1" 8 июня.

"Карлсон – это просто негодяй и украинофоб. Он будет и дальше делать свою эту грязную работу. К сожалению, здесь можно его остановить только, наверное, какими-то большими судебными штрафами за распространение лжи, но это отдельный процесс", – сказал украинский министр.

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"Мы должны понять одну простую вещь — что это, как в футболе: нельзя выйти одной команде на поле и самой с собой играть в футбол. Так же и здесь. Всегда против нас будут играть. Мы должны понимать, что можем где-то проиграть, где-то сыграть вничью, но главное – в конце турнира пройти на первое место, стать чемпионами. Пока мы идем впереди всех", – отметил Кулеба.

Он также прокомментировал борьбу Украины с вражеской пропагандой, указав на совсем другую стратегию государства, чем распространение лжи.

"У нас нет таких денег и мы не занимаемся пропагандой в смысле распространения лжи, чтобы убеждать кого-то. У нас другая стратегия: во-первых, мы говорим правду. Второе – мы работаем с другими лидерами мнений. У нас есть те же послы United24 или другие коммуникационные послы, которые продвигают наши честные нарративы", – сообщил глава МИД.

Он добавил, что международные партнеры неоднократно называли президента Владимира Зеленского и Украину в целом "по состоянию на сегодняшний день лучшими коммуникаторами в мире".

Что сказал Такер Карлсон об Украине

Карлсон, которого в апреле уволили с телеканала FoxNews, запустил свое шоу в Twitter. Там он взялся распространять российскую ложь о том, что якобы Украина подорвала Каховскую ГЭС и газопровод "Северный поток". Карслон также насмехался над Зеленским, всячески обзывая его, и обвинил президента в "истреблении населения". Бывший телеведущий высмеял и американские медиа вместе с политиками, поддерживающими Украину в войне с Россией

Шоу Карлсона ретвитнул изобретатель и миллиардер Илон Маск. Он написал, что было бы здорово, если бы на платформе были шоу из всех частей политического спектра.

Заметим, что Карлсон — один из известнейших в США местных рупоров российской пропаганды. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он распространял российские нарративы и журналиста активно цитировали российские пропагандистские медиа.

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