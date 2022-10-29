Кулеба объяснил, почему Турция не разрывает отношения с Россией и ее роль в войне

Дмитрий Кулеба рассказал о переговорах с турецкой стороной и ее влиянии на Россию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что у Украины и Турции очень откровенный разговор с начала полномасштабного вторжения России. Турция – это друг и партнер Украины.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

"Чтобы понять текущую политику Турции, нужно знать ее историю. А, если точнее, историю Османской империи. С Турцией все понятно. В военно-техническом плане у нас все супер с ними. В экономическом плане они пытаются сделать все супер за счет проблем России. Страна ищет любые возможности , чтобы подкрепить свою экономику. А здесь россияне, бегущие с миллиардами денег, яхтами, виллами, схемами торговли, предлагая очень соблазнительные вещи. Ну и второй момент – это безусловно статус президента Турции Реджепа Эрдогана, как коммуникатора с Путиным. Надо отдать ему должное: и зерновое соглашение, и освобождение наших пленных состоялись при его непосредственном участии. Поэтому схема работает. Мы с турками имеем очень откровенный разговор. То есть, когда нам кажется, что что-то зашло слишком далеко, мы не стесняемся и говорим об этом. Но в целом Турция – это друг и партнер", — подчеркнул глава МИД.

Роль Турции в посредничестве между Украиной и Россией

С начала российского вторжения в Украину президент Турция Тайип Эрдоган взял на себя посредническую роль в войне.

Анкара не раз заявляла о необходимости перемирия между Киевом и Москвой.

В частности, 28 сентября Тайип Эрдоган побеседовал с Владимиром Зеленским. Президент Турции признал, что фейковые результаты референдумов негативно повлияют на мирные переговоры между Украиной и РФ.

21 октября издание Anadolu сообщило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не теряет надежды на диалог между украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Именно по этому поводу он намерен в ближайшие дни снова позвонить по телефону в Киев и Москву.

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