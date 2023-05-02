Кулеба ответил на заявления некоторых западных СМИ о возможном провальном контрнаступлении и оценил, возможно ли это

Кулеба призвал украинцев не относиться к контрнаступлению, как к решающей битве.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявления западных СМИ о возможном провальном контрнаступлении и призвал "больше работать, а меньше говорить".

Об этом дипломат сказал в эфире "Сніданку з 1+1".

"Это те же эксперты и медиа, которые накануне 24 февраля говорили, что Украина не устоит под ударами России. Скептики говорили "нет", оптимисты давали неделю. Надо меньше говорить о контрнаступлении и больше работать над тем, чтобы оно состоялось", — подчеркнул глава МИД.

Также Кулеба призвал украинцев не относиться к контрнаступлению, как к решающей битве.

"Возможно, это контрнаступление не будет решающим, и потребуется еще одно. Это борьба против нарративов, что в какой-то момент Украине нужно будет сдаться. Вот против этого направлена моя фраза о том, что контрнаступление не является решающим", — подытожил он.

Россияне в ожидании контрнаступления ВСУ

По данным британской разведки, готовясь к украинскому контрнаступлению, оккупационные войска построили одну из самых разветвленных систем военных оборонительных сооружений, которая входит даже вглубь России. В частности, Россия укрепила северную границу оккупированного Крыма с помощью многоуровневой оборонительной полосы у села Медведевка. Кроме того, оккупационная армия выкопала сотни миль траншей в Белгородской и Курской областях.

О том, что Россия не готова к контрнаступлению украинских сил, показали последние дни. Такой вывод сделали западные СМИ, в том числе CNN.

Читайте также: