Кулеба посоветовал НАТО поломать "игру на поднятие ставок", которую ведет Россия

Глава МИД считает, что от России нужно требовать безопасности для других стран, прежде всего Украины и Грузии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что страны НАТО должны не только дипломатично защищаться от претензий России, но и "контрактовать".

Об этом он заявил в четверг, 3 февраля, в прямом эфире ток-шоу "Право на владу".

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что был участником онлайн-заседания Бухарестской девятки — группы, объединяющей страны восточного фланга НАТО, на котором посоветовал не только защищаться дипломатически от претензий России, ведущей "игру на повышение ставок", но и контратаковать, вести проактивную игру

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“Очень простой шаг, как это реализовать. Россия сейчас от всех требует ответить на вопрос: каким образом вы будете укреплять свою безопасность, не причиняя вреда безопасности России? И нужно не ответы на этот вопрос готовить во всех столицах, а нужно задать вопрос России: как ты, Россия, будешь гарантировать свою безопасность, не причиняя вреда безопасности других? В первую очередь, Украины и Грузии”, — отметил министр.

По словам Дмитрия Кулебы, для того чтобы не позволить России постоянно поджимать и обострять, нужно "перевернуть полностью эту игру".

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