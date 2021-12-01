Кулеба призвал глав МИД стран НАТО изнемотивировать Путина от худшего сценария

В Риге он проинформирует союзников о ситуации в безопасности вдоль украинских границ и на оккупированных территориях.

Готовиться к худшему сценарию из-за взыскания российских войск к украинским границам. Об этом призвал союзников генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отмечает ТСН.

В Латвии продолжается министерская встреча НАТО, где угроза России главная тема. В работе саммита принимает участие и Украина. Киев призывает предупредить агрессию России пакетом санкций и усилением обороноспособности Украины.

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Саммит НАТО начался сегодня утром с обсуждения ситуации на границах Украины. Именно поэтому в Ригу пригласили украинского представителя. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Ригу еще вчера.

Утром перед началом работы саммита он заявил, что проинформирует союзников о ситуации в безопасности вдоль украинских границ и на оккупированных территориях, а также об усилиях России дестабилизировать Украину по всем направлениям, как сказал министр. От НАТО Украина ожидает сдерживания России – а это должна быть четкая политическая позиция Запада, подготовка нового пакета санкций, действительно способных напугать Москву, и усиление обороноспособности Украины.

«Мы уверены, что если мы объединим усилия, если мы будем действовать скоординированно, то сможем сдержать президента Путина и изнемотивировать его от выбора худшего сценария, каков дальнейшая военная агрессия», — отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Готовиться к худшему сценарию призвал союзников генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, нет ясности и уверенности в намерениях России. Очевидно, так генсек реагирует на заявления о том, что разные страны оценивают ситуацию и риски по-разному. Нет смысла обсуждать, представляет ли угроза вторжения 20 или 80 процентов. Надо быть готовым к худшему развитию событий.

"Мы должны донести до России месседж, что они не должны делать военное вторжение в Украину, они это делали раньше, они продолжают поддерживать сепаратистов на Донбассе, а мы должны сдерживать, посылать сообщения, что они не должны этого делать снова", — заявил генсек.

Москва тем временем отвергает любые обвинения, а президент России Владимир Путин заявил, что если НАТО будет усиливать обороноспособность Украины, если на украинской территории появится инфраструктура НАТО, для Кремля это будет "красная линия". И это НАТО провоцирует Россию, а не наоборот.

Эту оценку жестко отвергла глава МИД Великобритании. Анексию Крыма Россия также называла ответом на агрессию НАТО, но предполагать, что Альянс провоцирует Россию неправильно, сказала министер иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

В преддверии саммита она посетила Эстонию и размещен там британский контингент. Это 800 солдат, которые Альянс разместил там после аннексии Крыма и нападения России на Донбассе. Там министерша проехалась на танке, как когда-то Маргарет Тэтчер во время посещения Западной Германии. И предостерегла Россию от стратегической ошибки, которой была бы новая военная агрессия против Украины.

С ней у Дмитрия Кулебы сегодня будет двусторонняя встреча, а еще с главами МИД Канады, Венгрии, Нидерландов и каждой из трех стран Балтии.

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