Кулеба прокомментировал решение Меркель блокировать поставку оружия Украине: что об этом думает новое правительство Германии

По словам главы украинского МИД, этот вопрос можно решить

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после информации о блокировании поставок оружия нашей стране лично бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель рассказал, какую позицию по этому вопросу имеет новое правительство ФРГ во главе с Олафом Шольцем.

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Об этом глава МИД Украины рассказал в комментарии ТСН.ua.

По словам Кулебы, еще когда он был вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украина получила доступ к системе оборонных закупок НАТО, однако эти закупки требуют политического одобрения членов Альянса.

"Еще когда я был вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции мы работали над получением Украиной доступа к системе оборонных закупок НАТО и мы эту задачу решили — Украина свидетельство получила. Это значит, что украинское Минобороны может напрямую у союзников покупать оружие. Но эти закупки не проходят автоматически. Они требуют политического одобрения. И у нас есть определенные дискуссии с некоторыми членами Альянса по поводу того, как эта система будет функционировать", — объяснил Кулеба.

Министр иностранных дел Украины также отметил, что решить эти дискуссии (ред. – с Германией) можно на уровне дипломатических переговоров.

"Но я убежден, что мы должны говорить с ними на двустороннем формате. Я не считаю, что это не нерешаемая задача. Вчера мы с госпожой Аналленой Бербок (ред. - глава МИД Германии) обсуждали этот вопрос и сошлись во мнении, что дипломатических переговоров будет достаточно для того, чтобы искать решение для любых ситуаций", – подчеркнул Кулеба.

Напомним, немецкое издание Bild сообщило, что поставки оружия Украине блокировала лично Меркель. Ранее в интервью Financial Times глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников обвинил Германию в блокировании продажи оружия нашей стране через НАТО, несмотря на предупреждение США о возможном вторжении России. Глава Минобороны добавил, что с учетом шага Германии Украина будет стремиться покупать оружие в рамках двусторонних соглашений со своими союзниками, в том числе США, Великобританией, Литвой и Францией.

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