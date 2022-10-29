Кулеба рассказал, как изменилась стратегия Путина и почему он ждет президентских выборов в США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин перешел от быстрой "спецоперации" к продолжительной и изнурительной войне против Украины. Для Путина также важны президентские выборы в США в 2024 году, на которых, по его мнению, может победить Дональд Трамп.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

"Перешел, (к продолжительной войне — ред.) безусловно. Смотрите, Путин на самом деле одинаков всегда. И это именно та стратегия, которой он придерживался с 2014 года. Если мы вернемся в то время, то тоже вспомним, что он ждал выборов в Греции, где должны были победить левые, которые, по его мнению, должны были заблокировать санкции ЕС, и левые победили, но санкции не заблокировали, он ожидал выборов во Франции, чтобы к власти пришел другой, более лояльный к нему, президент. То он еще чего-то ожидает. Это его общая стратегия. Он себе может планировать все что угодно. У нас есть свой план, и он гораздо эффективнее его", — рассказал Дмитрий Кулеба.

Поддержка США Украины в войне

Америка с первых недель войны оказывает Украине одну из самых больших помощей в борьбе против российской агрессии.

Так, в пятницу, 28 октября, издание Associated Press сообщило, что США выделят очередной пакет военной помощи Украине – министерство обороны США предоставит помощь на сумму $275 млн, которая будет направлена на усиление усилий ВСУ по борьбе против российской армии.

В целом, с начала полномасштабной войны, США предоставили военную помощь Украине на $18 млрд.

В Белом доме также отмечают, что возможные переговоры между Украиной и Россией должны начаться только на условиях Киева.

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