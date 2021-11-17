Кулеба рассказал, как путешествовать по странам ЕС после исключения Украины из "зеленого списка"

Кулеба рассказал, как путешествовать по странам ЕС после исключения Украины из "зеленого списка"

Наши цифровые COVID-сертификаты признают во всех странах Евросоюза.

ЕС исключил Украину из списка "зеленых" стран. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, куда беспрепятственно теперь можно попасть нашим гражданам.

Об этом он рассказал 17 ноября в эфире "Сніданку з 1+1".

"Я обещал еще до того, как нас исключили из "зеленого списка", что украинские дипломаты будут делать все, чтобы сохранить возможность путешествовать. 27 стран ЕС, а 15 изменили правила, но сохранили условия для путешествий для вакцинированных. Остальные 12 стран ЕС вообще не изменили никаких правил. То есть все осталось так, как было до исключения Украины из "зеленого списка". Мы просим их либо оставить все так, как есть, либо если они будут менять правила, то чтобы возможность путешествий сохранялась", — отметил глава МИД. Украины.

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Кулеба также добавил, что наши цифровые сертификаты о вакцинации признаются во всех странах ЕС.

"Мы ведем сейчас переговоры с семью странами за пределами Европы. Пока не буду их называть. Это популярные туристические направления среди украинцев. Плюс у нас есть страны в Латинской Америке, которые признают сертификаты. Кстати, у меня в Брюсселе проверяли COVID-сертификат в "Дие" — все нормально работает", — рассказал министр.

Напомним, Европейский союз 9 ноября официально исключил Украину из "зеленого списка" стран из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Однако в МИД заверили, что это не приведет к тотальному закрытию границ. 9 ноября Кулеба также заявил, что Кипр стал первой страной Евросоюза, сохранившей возможность въезда для украинцев.

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