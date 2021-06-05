Кулеба рассказал о признании украинских COVID- сертификатов в мире, альтернативу Минску и саммит НАТО

Министр иностранных дел также предупредил Лукашенко о сакциях из-за возможного визита боевиков "ЛНР".

В последнее время ежедневно ленты переполнении сообщениями о событиях в мире: речь идет не только о пандемии коронавируса или вакцинацию, как это часто бывало уже больше года. Уже несколько недель на слуху события и в соседней Беларуси, которые так или иначе повлияли на политическую жизнь в мире. Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал в "Сніданку з 1+1", повлияет ли пандемия COVID-19 на летний отдых украинцев и как действия Лукашенко повлияли на отношения с Минском.

ТСН.ua собрал главные тезисы министра иностранных дел об открытии границ для украинских и отношения со странами-соседями.

Страны для путешествий

Дмитрий Кулеба отметил, что ПЦР-тесты, которые сейчас требуют многие страны мира, не должны блокировать путешествия. Его ведомство работает над тем, чтобы было минимальное количество требований для украинских туристов.

Сейчас в Европе для украинцев доступны Греция, Кипр, Хорватия и Болгария. "Говорил с министром иностранных дел Албании. Мы договорились, что украинцам создадут соответствующие условия. Я думаю, основные курорты мы откроем. Работаем над Испанией. С главой МИД Турции мы договорились, что этим летом для украинских туристов создадут максимальные условия", — рассказал глава МИД.

Украинский COVID-сертификат

Дмитрий Кулеба рассказал, что Кабмин еще в прошлом году утвердил сертификат о вакцинации, который соответствует международным стандартам. Сейчас Украина работает над тем, чтобы с июля синхронизировать цифровой сертификат с европейским. Его также будут признавать в странах Евросоюза.

"Но мы не хотим ждать до июля. Я начал работу с некоторыми соседними странами о признании письменных сертификатов. Мы сейчас договорились об этом с Венгрией, Молдовой, Грузией. Турция готова заключать такое соглашение", — говорит министр.

Переговоры по Донбассу

Дмитрий Кулеба считает, что предпосылок к возобновлению переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске нет. Киев имеет различные предложения по созданию новой площадки для переговоров, но она должна устраивать Украину, Россию и ОБСЕ.

"Россия будет играть на этой истории. Российской Федерации в принципе выгодно все, что тормозит мирный процесс, блокирует переговоры. Безусловно, историю с возможностью для Украины или ОБСЕ приехать в Минск она будет использовать для торможения переговорного процесса", — отметил глава МИД.

Ситуация в Беларуси

Дмитрий Кулеба говорит, пока дипломатических каналов между Украиной и Беларусью нет. По его словам, Киев не хочет политической или экономической войны с Минском, но Александр Лукашенко своими действиями побуждает к реакции. В частности, речь идет о приглашении боевиков "ЛНР" в Беларусь.

"Будет больно Александру Лукашенко. У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно. Особенно, когда речь идет о Беларуси, с которой у нас много связей. Не буду закидовать угрозы, но хочу сказать, что есть вещи, которые мы не прощаем. Неуважение к территориальной целостности Украины — одна из таких , — подчеркнул он.

Саммит НАТО

Дмитрий Кулеба заявил, что считает неправильным политическим решением не пригласить Украину на саммит НАТО на фоне российской агрессии и скоплением войск и техники РФ вдоль границ и в аннексированном Крыму. По его словам, альянс помог в войне на Донбассе, но с 2008 года для ПДЧ ничего не сделал.

"НАТО говорит, что мы вас ждем этого. Но на этот саммит, извините, мы вас не приглашаем, потому саммит исключительно для членов. Такое уже было. Но почему мы считаем это решение неправильным? Я не стесняюсь об этом говорити.Тому что месяц назад Россия бряцала оружием у нас на границе и продолжает", — подчеркнул министр иностранных дел.

Дмитрий Кулеба: какие страны ЕС откроются этим летом для украинцев

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