Кулеба рассказал, опубликует ли ЕС перечень санкций, угрожающих РФ в случае агрессии против Украины

Против РФ будут введены жесткие санкции, если будет полномасштабное вторжение на территорию Украины.

В ЕС готовы ввести против России жесткие санкции, однако там еще решают, сообщать ли стране-агрессору, что ей грозит в случае полномасштабного вторжения в Украину.

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Об этом 16 декабря в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на "1+1" сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В Европейском союзе существует консенсус и его поддерживают Германия и Франция. В случае новой волны вторжения РФ в Украину против нее будут введены наиболее жесткие санкции. Вопрос лишь в том, доводить ли сейчас до РФ полный перечень этих последствий, или все же сохранять возможность диалога на этом этапе. Но дискуссии наказывать Россию или не наказывать в случае агрессии против Украины нет — однозначно наказывать и в этом отношении полное взаимопонимание", — сказал Дмитрий Кулеба.

Напомним :

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