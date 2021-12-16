Кулеба рассказал, опубликует ли ЕС перечень санкций, угрожающих РФ в случае агрессии против Украины

Против РФ будут введены жесткие санкции, если будет полномасштабное вторжение на территорию Украины.
В ЕС готовы ввести против России жесткие санкции, однако там еще решают, сообщать ли стране-агрессору, что ей грозит в случае полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом 16 декабря в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на "1+1" сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"В Европейском союзе существует консенсус и его поддерживают Германия и Франция. В случае новой волны вторжения РФ в Украину против нее будут введены наиболее жесткие санкции. Вопрос лишь в том, доводить ли сейчас до РФ полный перечень этих последствий, или все же сохранять возможность диалога на этом этапе. Но дискуссии наказывать Россию или не наказывать в случае агрессии против Украины нет — однозначно наказывать и в этом отношении полное взаимопонимание", — сказал Дмитрий Кулеба.
Напомним :
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия все еще не предпринимает никаких шагов для отвода войск от украинских границ, к которым она стянула своих армейцев.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае полномасштабной войны между Россией и Украиной, количество жертв достигнет миллионов.
- Манфред Вебер, лидер крупнейшей фракции Европарламента, требует разработать более жесткие санкции ЕС против России в ответ на возможное нападение на Украину.
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