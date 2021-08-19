Кулеба рассказал, закроет ли Украине границы из-за COVID-штамма "Дельта"

Правила въезда в страну уже усилили.

Украина пока не будет закрывать границы из-за нового штамма коронавируса "Дельта".

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Впрочем, он отметил, что правила въезда уже усилены — дальше все будет зависеть от ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

"Мы уже ужесточили правила въезда на территорию Украины именно из-за шатма "Дельта". Если нужно будет, будем вводить жесткие меры для защиты здоровья украинцев. Впрочем, полного закрытия границы пока нет на повестке дня", — подчеркнул глава МИД .

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Как сообщалось, Кабинет министров решил удлинить адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине до 1 октября. Кроме того, из-за распространения штамма "Дельта" страна ужесточила правила въезда. В конце июля правительство приняло решение о возвращении ПЦР-тестирование на COVID для всех невакцинированных людей при пересечении украинской границы. Упрощенная система въезда будет действовать только для людей, которые вакцинировались от коронавируса. Если украинец имеет по меньшей мере одну прививку, он может избежать самоизоляции. Иностранцам нужно — две прививки.

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