Кулеба сделал громкое заявление: "Минские договоренности не могут быть исполнены на российских условиях"

По словам Кулебы, никто не навязывает Киеву выполнение Минских договоренностей на российских условиях.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг информацию о том, что якобы кто-то давит на Киев. Он заявил, что Минские договоренности не могут быть выполнены на российских условиях, поскольку в их основе – прямой диалог между Украиной и ОРДЛО.

Об этом он сказал 3 февраля в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Безусловно, мы объясняем каждому гостю, каково видение Украиной имплементации Минских договоренностей. Потому что есть российское видение. Я уверяю вас, что Минские договоренности не могут быть выполнены на российских условиях, в основе которых прямой диалог между Украиной и ОРДЛО, которые нам навязывают и которые очень четко отвергаются. В том числе, это сделал Андрей Ермак на последней встрече в Париже. Если мы имеете в виду, что кто-то приезжает и начинает давить на Украину: "Следуйте так Минские договоренности", - то этого нет. Это все слухи. Я был на всех встречах, на всех переговорах", — сказал Кулеба.

Кулеба опроверг любые переговоры с главарями ОРДЛО

Глава украинского МИД подчеркнул, что ни в одном разговоре давления не было по одной простой причине. "Потому что за эти годы все поняли наши партнеры, что ни президент Зеленский как человек, ни Украина как государство не будут больше терпеть никакого давления и принуждения что-нибудь где-то имплементировать ", — пояснил украинский дипломат.

В то же время, министр вспомнил, что раньше были случаи, когда Украине пытались навязать свои идеи. Однако пока никто не навязывает Киеву выполнение Минских договоренностей на российских условиях.

"И не будет навязывать, потому что Украина – не такое государство, а президент Зеленский – не такой человек, чтобы воспринять давление в этих вопросах", — отметил министр иностранных дел.

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