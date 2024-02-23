Кулеба сделал громкое заявление о способности Украины выиграть войну

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил на дебатах Генассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины. В кулуарах он отметил, что сегодня у него еще больше уверенности в нашей победе, чем два года тому назад.

Об этом Дмитрий Кулеба рассказал эксклюзивно для корреспондентки ТСН Ольги Кошеленко.

“23 февраля я отработал день в этом здании (штаб-квартира ООН в Нью-Йорке – ред.) и сел в самолет в Украину. И в принципе, на момент моего приземления в Украине нас уже как государства не должно было существовать”, — отметил Кулеба.

“Тот факт, что мы с вами здесь стоим, говорим и продолжаем бороться за победу – это уже большая победа Украины. И все, кто в нас не верил, все, кто говорил, что нам конец, все, кто сомневался — они все действительно глубоко ошиблись. Так же, как сейчас ошибаются те, кто считает, что Украина не способна выиграть эту войну. Поэтому сегодня, 23 февраля 2024 года, у меня больше уверенности в нашей победе, чем 23 февраля 2022 года», — добавил он.

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