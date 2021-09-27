Кулеба спрогнозировал, как сложатся германо-украинские отношения после выборов в Бундестаг

Кулеба спрогнозировал, как сложатся германо-украинские отношения после выборов в Бундестаг

Киев рассчитывает на коалицию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба спрогнозировал, как сложатся германо-украинские отношения после выборов в Бундестаг.

Свое мнение глава Минздрава выразил в ТСН еще до голосования.

По его словам, Украина работала со всеми политическими силами Германии. Именно поэтому теперь официальный Киев рассчитывает на формирование благоприятной коалиции.

"Украина интересует одно: какой будет коалиция. Имя канцлера важно, но еще важнее — какой будет коалиция. Сейчас из тех комбинаций, которые я вижу, если не произойдет форс-мажоров никаких коалиция будет для нас благоприятная при любых обстоятельствах", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Новости мира: Кулеба спрогнозировал, как сложатся германо-украинские отношения после выборов

Напомним, в Германии состоялись парламентские выборы. Их результаты будут определять политическое будущее страны в ближайшие четыре года. Федеральная избирательная комиссия ФРГ утром в понедельник, 27 сентября, заявила о завершении подсчета всех 299 округов. По предварительным данным, на парламентских выборах победила "Социал-демократическая партия".

Отмечается, что социал-демократы во главе с Олафом Шольцем набрали 25,9% голосов, тогда как блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Ангелы Меркель получил поддержку 24,1% избирателей. Всего в бундестаге 20-го созыва проходят шесть политических объединений.

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