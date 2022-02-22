Кулеба заявил, что Украина "готова к жестким решениям" насчет российской агрессии

Кулеба заявил, что власть не разрешит "РФ свободно чувствовать себя на украинских землях и угнетать украинских граждан".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина заинтересована в мире на временно оккупированных Россией территориях, но готова к принятию жестких решений.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал на брифинге из Вашингтона 22 февраля.

По его словам, Украина не допустит повторения событий 2014 года. Впрочем, он заверил, что каждое такое решение будет "продуманным, выверенным и лишенным каких-либо эмоций".

"Мы заинтересованы в мире, будет работать на мир, но это не значит, что мы позволим РФ свободно чувствовать себя на украинских землях и угнетать украинских граждан. Дипломатия не будет останавливаться ни на минуту и мы поднимем весь мир. Повторение событий 2014 года, когда реакция мира была слишком слабой, и всегда в шаге позади РФ, не повторится. Мы не допустим этой трагедии. Мы сделаем это дипломатическим путем", — высказался глава МИД Украины.

Напомним, Кулеба рассказал, о чем мечтает и чего хочет РФ.

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