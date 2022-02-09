Кулеба заявил, что Украина не пойдет на российский вариант исполнения Минских соглашений

Документ был подписан в 2015-м.

Украина не пойдет на российский вариант исполнения Минских соглашений.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в эфире инфотейнмент-шоу "Твій вечір".

Самое разное толкование Киевом и Москвой документа, подписанного в 2015 году, является главным камнем преткновения в переговорах дипломатов и политиков, которые вовлечены в урегулирование украинско-российского кризиса.

Глава министерства эксклюзивно рассказал, к чему Москва пытается заставить Киев.

Кулеба рассказал, к чему Россия пытается заставить Украину

"Россия требует, чтобы Минские соглашения были имплементированы через прямой диалог Украины с так называемыми "ЛНР" и "ДНР". Мы категорически исключаем возможность подобного прямого диалога. Категорически настаиваем, что Россия является стороной конфликта. В этом нас поддерживают... Мы не будем идти на российскую интерпретацию Минска", – заявил Дмитрий Кулеба.

Как сообщалось, Украину вынуждают выполнить Минские договоренности в российской интерпретации. Именно эту гипотезу активно муссируют украинские экспертные круги уже несколько месяцев. ТСН.ua об этом писал, однако разговоры не утихают, приобретя еще большую окраску после заявления Путина "нравится, не нравится – терпи, моя красавица" относительно выполнения Украиной Минска. Заявление прозвучало не где-нибудь, а на совместной пресс-конференции с Эммануэлем Макроном после 5-часовых переговоров в Кремле.

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