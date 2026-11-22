В Украине осудили мошенника / © ТСН

Реклама

Ровенский городской суд вынес приговор уроженцу Днепра по делу о крупном телефонном мошенничестве: злоумышленники обманули военнослужащего на сумму более 956 тысяч гривен, убедив его удалить приложение «Приват24» и назвать коды из SMS. Один из участников схемы привязал чужую карту к Apple Pay и менее чем за два часа скупил в Ровно премиальную технику почти на 900 тысяч гривен, а остальные деньги снял на заправках.

Об этом говорится в приговоре Ровенского городского суда от 9 ноября 2026 года.

Реклама

Звонок от «службы безопасности банка» и потеря почти миллиона гривен

События произошли 21 апреля 2025 года. Около 16:00 пострадавшему позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками «ПриватБанка». Они убедили мужчину, что с его счета якобы пытаются конвертировать деньги в российские рубли, и чтобы заблокировать операцию, нужно немедленно удалить приложение «Приват24» и продиктовать коды из SMS-сообщений.

Реклама

Потерпевший поверил псевдобанкирам и выполнил все указания. После этого с его карты для выплат, на которую почти два года поступали зарплата и боевые выплаты, а также с виртуальной карты со средствами боевого подразделения исчезло в общей сложности 956 112 гривен 50 копеек.

Покупки на сумму 885 тысяч гривен с помощью Apple Pay

Получив данные карты, сообщники передали их обвиняемому — безработному уроженцу Днепра. Тот настроил чужую карту в системе бесконтактных платежей Apple Pay на своём смартфоне и отправился тратить деньги в Ровно и Ровенском районе.

Всего за период с 16:59 до 18:47 мужчина совершил ряд транзакций:

Магазин электроники (на сумму 885 490 грн): фигурант приобрел 11 смартфонов Apple iPhone 16 Pro Max (256 ГБ) разных цветов, ноутбук Apple MacBook Air M4, игровую приставку Sony PlayStation 5 Slim, три пары наушников Apple AirPods Pro 2, выпрямитель для волос Dyson Airstrait, 7 зарядных устройств и 4 стартовых набора.

Автозаправочные комплексы (на сумму свыше 70 600 грн): после магазина электроники мужчина объехал семь АЗС, где покупал товары с услугой снятия наличных на кассе.

Версия о «рыбалке» и подарке для девушки

В суде обвиняемый свою вину не признал. Он уверял, что приехал в Ровно «на рыбалку», а в магазине и на заправках якобы расплачивался телефоном незнакомого мужчины по его же просьбе, не зная о мошенническом происхождении денег. В то же время мужчина признался, что один из купленных iPhone 16 Pro Max подарил своей девушке, а выпрямитель Dyson — продал своей матери.

Реклама

Однако суд счел версию обвиняемого противоречивой и несостоятельной, поскольку на видеозаписях с камер наблюдения зафиксировано, что он самостоятельно разблокировал телефон с помощью пароля перед каждой оплатой. Кроме того, в ходе следствия уроженец Днепра добровольно возместил потерпевшему часть убытков — 100 тысяч гривен, а также выразил желание проходить военную службу и предоставил письменное согласие от командования воинской части.

Приговор суда: 6 лет лишения свободы и конфискация имущества

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах, совершенное по предварительному сговору группой лиц путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники). Учитывая молодой возраст обвиняемого, отсутствие предыдущих судимостей, частичное возмещение убытков и желание служить в ВСУ, суд назначил наказание, приближенное к минимальному пределу санкции статьи.

Суд постановил:

назначить уроженцу Днепра наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества ;

зачесть в срок отбывания наказания предварительное заключение с 25 июля 2025 года (день за день);

до вступления приговора в законную силу оставить осужденного под стражей (до 7 января 2027 года включительно) с правом внесения залога в размере 332 800 гривен ;

частично удовлетворить гражданский иск потерпевшего и взыскать с осужденного оставшуюся часть причиненного имущественного ущерба — 856 112 гривен (с учетом ранее возвращенных 100 тысяч).

Судебные материалы / © Единый государственный реестр судебных решений

Новости партнеров

Новости партнеров