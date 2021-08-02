Купил букет и предложил встречаться: подробности гибели молодой пары в парке Львова

Пара, которая погибла в Стрыйском парке, познакомилась в Интернете.

Львов с грустью встретил утро. Потому что горожане были потрясены потерей детей. Пара влюбленных погибла, когда на них упало дерево в парке. Беду спровоцировала молния.

Об этом 2 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Это было свидание. Андрей пришел в парк с розами. Остатки букета здесь разбросаны сих пор. Огромная ветка упала прямо на скамейку, где сидела пара. Лавка поломана, также падение клена не удержал металлический фонарь

Вокруг места трагедии несколько поваленных деревьев. По предварительным данным, в одно из них попала молния, оно упало и задело клен. Оторвалась гигантская ветвь, и убила людей.

"От полученных травм люди погибли на месте происшествия. Спасатели с помощью бензопилы разрезали ветку дерева и освободили тела погибших", — сказал представитель ГСЧС Львовщины Игорь Курус.

О погибшей девушке известно немного. 18-летняя львовянка, нигде не училась и не работала. Парень, что пригласил ее на свидание — 20-летний курсант академии сухопутных войск родом из Винницкой области.

Новости Украины: пара влюбленных погибла, когда на них упало дерево в парке

"Они переписывались в Интернете всего две недели и тогда он пошел с ней гулять, я узнал, что он предложил ей встречаться, купил ей букет", — сказал друг погибшего Валерий Колесник.

"Он был будущим артиллеристом, был на хорошем счету, неплохо учился, был ответственен. Фактически каникулярный отпуск у него должен был начаться через неделю, несколько дней он должен был быть в отпуске", — говорит пресс-секретарь Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного Антон Миронович.

В парке более 6000 деревьев, их периодически обследуют. Уверяют, то что упало было здоровым.

"Стволовых повреждений дерево не мало, в принципе у него развалилась ветка на высоте около 10 м. На дереве нет признаков гниения", — говорит начальник управления экологии Львовского городского совета Александра Сладкова.

Травмирования людей во время непогоды не редкость во Львове. Два дня назад в этом же парке упала ветка и травмировала 6-летнего мальчика. А вот в середине июня уже в другом парке на 8-летнего мальчика упало дерево и проломило череп. Ребенка спасали реаниматологи.

Полицейские напоминают правила поведения в грозу. Самое безопасное место там, где дом — но надо выключить все электроприборы и закрыть окна. Также довольно безопасно в авто, но его надо припарковать подальше от деревьев, рекламных щитов и снять металлическую антенну. А вот если вы оказались в парке, ни в коем случае нельзя прятаться под деревьями.

Напомним, очевидец рассказала о последних минутах пары, погибшей в парке Львова.

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