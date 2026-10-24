Купил евро — потерял субсидию: могут ли забрать помощь из-за сбережений и как обжаловать решение о долге

Пенсионер и одинокий отец потерял субсидии из-за покупки валюты / © ТСН

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Во Львове пенсионер потерял жилищную субсидию после покупки 1000 евро. Впоследствии он получил письмо от Пенсионного фонда с требованием вернуть более 5 000 грн. ранее выплаченной помощи. Адвокат Дина Дрижакова рассказала, когда покупка валюты может повлиять на субсидию, обязан ли человек возвращать уже выплаченные средства и как обжаловать решение ПФУ.

Об этом далее в материале ТСН.ua.

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Как рассказал нам львовянин Дмитрий, деньги на валюту откладывал, чтобы поехать с детьми на отдых. Однако после покупки евро столкнулся с прекращением субсидии и требованием вернуть государству уже полученные средства.

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«Я одинокий отец, пенсионер. Воспитываю двоих детей-школьников. Сэкономил деньги на отдых с ними. Думал, повезти на море. Собрал все, как говорится, подарки семьи, друзей, получилось чуть больше 50 тыс. грн. Пошел в банк — поменял на евро. На отдых так и не съездили, потому что на нас троих этого не хватит, конечно. Потом получил письмо из Пенсионного фонда, где сообщили, что мне прекращают выплачивать жилищную субсидию и требуют вернуть более 5 тыс. грн помощи, которую я уже получил. Для меня это ощутимая сумма», — говорит Дмитрий.

Можно ли потерять субсидию из-за покупки валюты

По разъяснениям Пенсионного фонда Украины основанием для пересмотра права на жилищную субсидию может быть покупка наличной или безналичной иностранной валюты или банковских металлов на общую сумму свыше 50 тыс. грн в течение 12 месяцев. Операции суммируются, а такое обстоятельство нужно сообщить ПФУ в течение 30 календарных дней после ее возникновения. Если этого не сделать, фонд может прекратить выплату субсидии и потребовать возврата излишне выплаченных средств, а в случае отказа взыскать их через суд.

Заметим, что валюта, полученная от благотворительных организаций, а также приобретенная для оплаты медицинских услуг, не учитывается.

«Если человек не сообщил об операции, это может стать основанием для пересмотра его права на помощь. Однако для оценки конкретной ситуации следует учитывать все обстоятельства и правовые основания решения ПФУ. Отдельно следует проверить, за какой период насчитали переплату и есть ли законные основания потребовать ее возвращения. В случае Дмитрия важно установить конкретную сумму в гривнах при покупке 1000 евро на дату сделки. Сам номинал в евро не позволяет без дополнительных данных окончательно определить, был ли превышен порог в 50 тыс. грн», — говорит адвокат Дина Дрижакова в комментарии ТСН.ua.

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Есть и другой критерий, который может оказывать влияние на право получать субсидию. Речь идет о наличии депозитов в общей сумме более 100 тыс. грн. на определенную правилами дату.

Однако наличие личных сбережений само по себе не означает автоматической потери субсидии. Важно различать деньги, накопленные человеком по пенсии или другим доходам, сумму средств на депозитах и операции, для которых правила устанавливают отдельные ограничения.

«Если получатель субсидии приобрел валюту, ему следует выяснить, возникла ли у него обязанность сообщить об операции, соблюдены ли соответствующие сроки и правильно ли ПФУ применил критерии назначения помощи», — добавляет адвокат.

Должен ли пенсионер возвращать субсидию

Требование Пенсионного фонда вернуть средства не означает, что начисленная сумма автоматически является долгом, который нельзя обжаловать. Для начала нужно проверить, на каком основании орган признал выплаты чрезмерными и как определил сумму к возврату.

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«Речь идет не о штрафе за покупку валюты, а о сумме субсидии, которую Пенсионный фонд считает излишне выплаченной за период, когда право на нее, по мнению органа, отсутствовало», — объясняет Дина Дрижакова.

По словам юристки, необходимо потребовать помесячный расчет и проверять, с какой именно даты ПФУ считает субсидию неправомерно полученной. Поэтому следует выяснить, за какой период сформировали требование более 5 тыс. грн, учли ли обстоятельства покупки валюты и соответствует ли расчет фактическим выплатам.

«Нельзя автоматически считать, что одна валютная операция обязывает человека вернуть все субсидии, которые он получал в течение длительного времени. Размер требования должен быть обоснован в соответствии с конкретными обстоятельствами и нормами законодательства», — объясняет юрист.

Если основания для возврата средств подтверждаются, излишне выплаченную субсидию могут потребовать возвращения. Если же человек не согласен с решением или суммой, он имеет право требовать документы и обжаловать действия органа.

Что делать, если субсидию прекратили и начислили долг

Чтобы установить, почему прекратили выплаты и как сформировали сумму к возврату, следует начинать с официального обращения в Пенсионный фонд.

Написать обращение в ПФУ с просьбой предоставить решение о прекращении субсидии, конкретном правовом основании, периоде, за который начислили переплату, и детальный расчет суммы к возврату.

Проверить валютную операцию. Собрать банковские квитанции или выписки, в которых указаны дата покупки валюты и сумма сделки в гривнах. Если установленный порог не был превышен или фонд неправильно определил обстоятельства, это следует указать в письменных возражениях.

Подать жалобу решения. Ее можно адресовать в орган Пенсионного фонда высшего уровня. Также решение можно оспорить в административном суде.

Не соглашайтесь с требованием без проверки документов. Если вы считаете решение незаконным или не соглашаетесь с суммой, сначала следует получить документы и воспользоваться правом на обжалование. Если требование законно, средства могут подлежать возврату.

«В случае отказа добровольно возместить переплату вопрос принудительного взыскания решается в судебном порядке», — говорит адвокат.

Следует выяснить и возможность возобновления субсидии. Можно подать заявление о пересмотре решения, а при необходимости новое заявление и декларацию. При предусмотренных Положением № 848 условия субсидию могут возобновить в течение сезона по решению уполномоченного органа. Однако само обращение не гарантирует возобновление выплат.

Поможет ли то, что мужчина сам воспитывает двоих детей

Пенсионный возраст, содержание двух несовершеннолетних детей и ограниченные доходы семьи следует указать в жалобе и заявлении о пересмотре решения. К обращению прилагаются документы, подтверждающие состав семьи, доходы и другие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела.

В то же время, сам по себе статус пенсионера или одинокого родителя не отменяет установленных критериев назначения субсидии и не гарантирует автоматического списания переплаты. То есть, эти обстоятельства важны для полного рассмотрения ситуации, но не заменяют проверки законности решения Пенсионного фонда. Особенно важно не ограничиваться устным объяснением работников учреждения. Следует получить письменный ответ, установить основания прекращения выплат и проверить расчет суммы, которую требуют вернуть.

Как возобновить субсидию после прекращения выплат

Если Пенсионный фонд прекратил начисление пособия, получатель может обратиться с заявлением о пересмотре решения и при необходимости подать новое заявление о назначении жилищной субсидии и декларацию.

Но перед этим следует выяснить, устранены ли обстоятельства, которые стали основанием для прекращения выплат и отвечает ли домохозяйство действующим требованиям для назначения помощи.

Если решение ПФУ было ошибочным, его можно обжаловать. Если основание для прекращения субсидии подтвердится, возможность восстановления помощи будет зависеть от выполнения установленных условий.

«Главное — начинать не с погашения долга, а с письменного требования в Пенсионный фонд предоставить решение, правовое основание и помесячный расчет», — подчеркивает Дина Дрижакова.

Субсидии в Украине — последние новости

Напомним, что украинцы могут оформить субсидии на дрова и газ, ведь с 1 ноября в Украине изменятся платежи за газ. Несмотря на сохранение стандартной стоимости кубометра, итоговые расходы украинцев на газ могут оказаться намного выше, чем ожидалось.

Речь также шла о том, что часть украинцев может остаться без помощи по оплате отопления.

Уже в этот отопительный сезон часть граждан не должна повторно оформлять жилищную субсидию Пенсионный фонд произведет расчет автоматически. В то же время, некоторым домохозяйствам придется подать новое заявление.

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