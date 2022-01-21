Купила COVID-сертификат и показала его полиции: в Киеве осудили женщину из-за подделки документа

На суде подозреваемая вина признала и раскаялась.
В Киеве из-за подделки сертификата о вакцинации судили уроженку Житомирской области. Женщина должна заплатить 1700 грн штрафа.
Об этом говорится в приговоре Голосеевского районного суда Киева, сообщает ТСН.ua.
По данным суда, женщина договорилась с неизвестными об производстве фальшивого сертификата вакцинации. Она получила его через почтовое отделение. 18 ноября 2021 женщина показала работникам полиции поддельный документ. Тогда ее и разоблачили.
На суде подозреваемая вина признала и раскаялась. Суд признал ее виновной по ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 УК Украины. Ее оштрафовали на 1700 грн. Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.
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