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- Эксклюзив ТСН
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"Купила права!?": в Киеве водитель влетела в кафе и зажала женщину к стене
На столичных Позняках отдых в кафе закончился травмой: автомобиль на скорости протаранил уличные столики.
В Киеве на Позняках автомобиль въехал в здание кафе на Срибнокильской улице.
Видео аварии распространили в соцсетях. По словам очевидцев, за рулем находилась женщина, которая, вероятно, перепутала педали.
На опубликованных кадрах видно, что машина прижала к стене заведения женщину, сидевшую за столиком на улице. Еще одна посетительница кафе успела отшатнуться в сторону в момент тарана. Потерпевшая жаловалась на сильную боль в зажатой ноге, требовала от водительницы немедленно отъехать и вызвать полицию. Водитель же растерянно ходила у машины.
Вокруг места происшествия сразу собрались прохожие и посетители заведения. В ответ на обвинения свидетелей в покупке водительского удостоверения, водитель уверяла, что в машине не сработали тормоза. А она сама в истерике от произошедшего и ничего не сделала.
Как сообщили правоохранители в комментарии ТСН.ua, по предварительной информации, это ДТП с травмированными. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа по установлению всех обстоятельств и причин аварии.