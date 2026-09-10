"Купила права!?": в Киеве водитель влетела в кафе и зажала женщину к стене

В Киеве водитель влетела в кафе / Фото иллюстративное / © Фото из открытых источников

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В Киеве на Позняках автомобиль въехал в здание кафе на Срибнокильской улице.

Видео аварии распространили в соцсетях. По словам очевидцев, за рулем находилась женщина, которая, вероятно, перепутала педали.

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На опубликованных кадрах видно, что машина прижала к стене заведения женщину, сидевшую за столиком на улице. Еще одна посетительница кафе успела отшатнуться в сторону в момент тарана. Потерпевшая жаловалась на сильную боль в зажатой ноге, требовала от водительницы немедленно отъехать и вызвать полицию. Водитель же растерянно ходила у машины.

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Автомобиль въехал в здание кафе / Фото: Киев оперативный

Вокруг места происшествия сразу собрались прохожие и посетители заведения. В ответ на обвинения свидетелей в покупке водительского удостоверения, водитель уверяла, что в машине не сработали тормоза. А она сама в истерике от произошедшего и ничего не сделала.

Как сообщили правоохранители в комментарии ТСН.ua, по предварительной информации, это ДТП с травмированными. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа по установлению всех обстоятельств и причин аварии.

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