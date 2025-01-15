Купили конфискованную картину Медведчука, а ее не отдают: все о денежных схемах в АРМА

Как АРМА и его посредники зарабатывают миллионы на арестованных активах.

Яхты, бизнес-центры, фабрики и заводы, тысячи квартир, автомобилей, предметы роскоши и драгоценности: имущество и активы, незаконно полученные коррупционерами и другими преступниками, попадают в управление Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Как АРМА и ее посредники получают миллионы на арестованных активах? Как работают электронные торги, кто получает сверхприбыли и почему покупатели остаются без имущества? Раскрываем детали, скрываемые от общества, и экспериментируем с покупкой арестованной картины. Действительно ли система прозрачна — в проекте Хапуга.UA.

"АРМА — это о возвращении активов, это о том, чтобы преступные активы, выведенные за границу или выведенные в результате определенных преступлений, возвращались в государственный бюджет", — рассказывает юридический советник Transparency international Украина Павел Демчук.

Скриншот из видео Хапуга.UA

За неполные 8 лет работы АРМА реализовало активов общей стоимостью более двух миллиардов гривен. И эти миллиарды, как мы сегодня покажем, наполнили не только государственный бюджет

"Это бизнес", — говорит Павел Демчук.

Как продают арестованное имущество, мы покажем на собственном опыте, попытаемся купить картину Медведчука.

Как это было – эксперимент в нашем эфире. А также разоблачение — сколько процентов, кому и за что должны платить новые владельцы имущества — посчитаем.

"АРМА управляет тысячами активов, а теперь благодаря открытому реестру будет делать это прозрачным подотчетным общественностью способом", — заявляла председатель АРМА Елена Дума.

Скриншот из видео Хапуга.UA

За 7 лет плодотворного труда агентство накопило более 70 тысяч объектов. При этом точное количество проданного за эти годы АРМА, что нас очень удивило, сосчитать не может. Оказывается, у Нацагентства нет методик для подсчета. Хорошо, что хоть сумму назвали.

Когда даже АРМА якобы не знает, кому, сколько и чего продали, неудивительно, что на существовании Агентства паразитируют десятки дельцов разного пошиба и масштаба, зарабатываемых на чужом имуществе.

“Это коррупционная схема, прежде всего. Это мое личное впечатление от этого построения посредников", — говорит экс-глава общественного совета при АРМА Игорь Чобитько.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Одна из схем "дополнительного" заработка хапуг осуществляется при посредничестве так называемых "организаторов торгов" — специальных электронных площадок, через которые АРМА и реализует имущество. Да-да, оказывается, этим занимается не сама государственная структура, а по благословению Кабмина — спецпосредники.

“Подается площадка, определяется, что она отвечает требованиям, что ее квалификационные требования позволяют провести такую продажу. Так что все, заключается договор, он выиграет этот конкурс. Далее эта площадка уже должна организовать фактически сохранение этого актива, должна организовать сами торги и рекламу этого актива", — рассказывает юридический советник Transparency International Украина Павел Демчук.

Смотрите, вот они торговые биржи. По сути это просто сайты, на которых выставляют лот для проведения аукциона.

Одни говорят – классная система, коррупции стало меньше, другие – что система сложная и появились какие-то дополнительные поборы, поэтому мы решили разобраться.

Промониторив с десяток сайтов-организаторов торгов, можно сделать очевидный вывод. Одни пишут непонятные, с первого взгляда, суммы, которые дополнительно нужно будет оплатить, другие вообще ничего о платежах не сообщают.

Так что весь перечень сопутствующих расходов не указывает никто.

“Ибо, например, АРМА не говорит эту информацию. АРМА должна просто для обывателя, для простого человека, без юридического образования, доступными словами очень просто, на пол листа бумаги объяснить. У тебя будут такие вот расходы. И тогда каждый человек, когда будет приходить и что-то покупать, он будет понимать, ага, я не только эту сумму плачу, я еще вот это должен потом сделать", — говорит экс-начальник юридического управления АРМА Андрей Потемкин.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Итак, если вы хотите поучаствовать в аукционе и приобрести арестованное имущество, вас точно ждут сюрпризы. Проверим на практике?

Недавно все аукционы АРМА можно увидеть в системе "Прозоро продажи". Давайте попробуем и мы что-нибудь купить в АРМА?

Заходим на сайт "Прозоро продажи". Теперь ищем арестованное имущество. Ну вот, к примеру, икона за 6 тысяч гривен. Так, что здесь у нас есть. Здесь какое-то описание, цена, галерея, фотография, характеристики, описание аукциона, информация о заказчике — АРМА. Далее у нас идет информация об организаторе, контактах, ответственных лицах, информация об аукционе, его стартовая цена — 6528 гривен, размер гарантийного взноса 652 — это 10 процентов, требования к документам, какие-то порядки, дополнительные сведения, расходы на подготовку лота — тысяча гривен.

Теперь необходимо выбрать торговую площадку, давайте, например, вот эту — ООО "Полонекс". Кстати, одна из топовых компаний-организаторов торгов АРМА. Мы уже заранее зарегистрировались, поэтому просто авторизуемся.

Здесь у нас все тоже самое — стоимость лота, минимальный шаг, гарантийный взнос, регистрационный взнос, расходы на подготовку лота. Мы поставили минимальную сумму, добавили все документы, оплатили все квитанции. Ну что, делаем ставку!

Проект Хапуга.UA посоревновался на электронных торгах за арестованное имущество, принадлежавшее Виктору Медведчуку. И выиграл. А теперь давайте посмотрим протокол торгов и что же нам нужно оплатить.

Регистрационный взнос – 17 гривен, его мы оплатили в начале торгов. Сумма, подлежащая перечислению победителю, — 326 гривен. Сумма, подлежащая уплате на счет АРМА – 6 529 гривен. Вознаграждение организатора — 65 гривен, 29 копеек. Вознаграждение оператора — 261 гривна, 16 копеек.

Так, ну и что это за вознаграждения, почему этого не было на сайте? Давайте спросим у электронной площадки.

“Как аукцион состоится, что вам нужно будет оплатить. Первое — это цена продажи объекта, вы эти средства оплачиваете сразу на счет АРМА. Вы платите 100% цены продажи на их счет. Гарантийный взнос, который вы платили до проведения аукциона, да, он не учитывается в цене продаж. Еще дополнительно мы берем свое вознаграждение в размере 5% от конечной цены реализации. Дополнительно вам нужно будет оплатить тысячу затрат на подготовку лота. Это средства, которые нужно будет компенсировать организатору за оценку, то есть это имущество оценивалось соответствующими оценщиками, и нужно будет компенсировать одну тысячу организатору”, — рассказывает менеджер электронной биржи ООО “Полонекс”.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Спрашиваем почему сразу на сайте это все не расписать?

"А эта информация не предусмотрена... не предполагается вообще указание вознаграждения оператору, есть четкое постановление, где указывается это", — говорит менеджер "Полонекс".

Ну ладно, давайте все оплатим и заберем имущество Медведчука, то есть наше.

Но сначала нужно распечатать протокол в трех экземплярах, подписать, добавить копии паспорта и ИНН, снова подписать от руки, потому что в электронном виде АРМИ не годится, тогда отправить все это "Новой почтой" организатору торгов. Потом уже организатор подпишет протоколы от руки и тоже отправит по почте в Нацагентство, чтобы и те подписали от руки.

И вот только после этого мы можем пойти в банк и заплатить за выигранный на торгах актив. Как только АРМА получит средства на счет – должен подписать протокол и акт передачи мне картины.

А пока разберем, что и кому мы заплатили. Финальная стоимость лота — 6529 гривен. А заплатили мы за него 7872 гривны. И действительно, утвержденным Минюстом порядком все дополнительные расходы предусмотрены.

Итак, участники торгов перечисляют 10% стоимости лота как гарантийный взнос. А также платят фиксированную сумму за участие электронной площадки. Организатор торгов получает 1% от стоимости лота. Еще 4% получает электронную площадку, на которой сделали самую высокую ставку. Если же торги прошли именно на площадке организатора, он получит 5%.

При условии, что организатор произвел оценку имущества и обеспечивал его хранение, он дополнительно просит вознаграждение, которое определяет сам.

Почему же торговые биржи не сообщают обо всем этом заранее? То же спрашиваем у АРМА, оно ли вообще контролирует как-то тех, кому поручает продажу активов?

"АРМА не обязывает организаторов электронных торгов... размещать в объявлении... информацию о налогах, сборах и вознаграждениях, их размере и порядке уплаты для участия или после выигрыша", — ответили нам в АРМА.

Интересно выходит. Вроде бы ничего не нарушают, но неприятный осадок остается.

А теперь представим, сколько придется заплатить будущему победителю вот этого лота за 200 миллионов гривен.

Из них новый владелец сверху заплатит 10 миллионов только процентов сайтам-посредникам – 2 миллиона организатору и 8 миллионов электронной площадки.

Так кому же "разрешают" зарабатывать на торгах арестованными активами, и сколько этого не афишированного заработка?

Компания-организатор торгов АРМА выбирает на открытом конкурсе в прямом эфире, заходите, смотрите, верьте.

“Заседания конкурсной комиссии транслируются на YouTube-канале АРМА. Кроме того, информация о конкурсах может быть обнародована на официальных страницах АРМА в социальных сетях”, — сообщили нам в АРМА.

Журналистка-расследователь Любовь Величко, долго следящая и анализирующая работу АРМА, не уверена в прозрачности конкурсной системы отбора организаторов:

"Сам факт проведения каких-либо конкурсов, отборов в прямом эфире еще никогда не было 100% предохранителем от коррупции".

"Есть определенный регламент, требования регламента, которые устанавливаются "Прозоро продажи", которым должны соответствовать площадки", — говорит Павел Демчук.

А вот и критерии к организаторам, утвержденные Кабмином еще при Гройсмане:

"Нужно иметь статус авторизованной электронной площадки, продать объектов малой приватизации не менее чем на 10 млн гривен и заключить не менее трех договоров не менее чем на 7,5 миллиона гривен за последние два года".

Такие критерии существенно сужают поле конкуренции. По факту всего-навсего до дюжины юридических лиц.

“У нас что, так много площадок для того, чтобы прозрачно делать закупки? Или у нас такие площадки имеют многолетний опыт? То есть конкурентов и по пальцам можно сосчитать”, — говорит экс-председатель общественного совета при АРМА Игорь Чобитько.

А теперь давайте займемся познавательной арифметикой.

Если АРМА продала активов более чем на 2 миллиарда, это означает, что компании-организаторы получили минимум 104 миллиона гривен.

Это без учета дополнительных вознаграждений, которые биржа определяет для себя сама.

По предоставленной Нацагентством аналитике, выделяем ТОП-3 организатора торгов. Это ООО "Приднепровье 2021", "дочка" Миньюста — ГП "Сетам" и ООО "Полонекс".

Номер один в этом списке компаний за свои услуги — ООО "Приднепровье 2021". С 2021 по 2023 год заработала на АРМИ 77 миллионов гривен.

Эта компания уже попадала в громкий скандал на торгах с занижением цены. В результате государство недополучило 470 миллионов гривен. Из них 178 миллионов – долг за хранение актива. Просто компания-организатор не указала о необходимости уплаты победителем этой стоимости. А может быть, она и не знала.

“С "Приднепровье 2021" была очень интересная ситуация. Это достаточно неизвестная площадка. Вы не найдете реальных ее владельцев или людей, которые готовы ее защищать. И АРМА устроила вместе с ними очень тупую схему по заниженной продаже активов", – рассказал нардеп Ярослав Железняк.

ГП "Сетам" официально заработало почти 11 миллионов. И тоже не без скандалов.

В 2022 году, по версии НАБУ, гендиректор "Сетам" обеспечивал проведение электронных торгов с целью реализации вещественных доказательств по заниженным ценам и создания необходимых условий для победы заранее определенных юридических лиц. Тогда государству был нанесен ущерб в размере 485 миллионов гривен

ООО "Полонекс" заработало чуть больше 2 миллионов, но впереди это может быть интересно. Ведь эта фирма будет продавать для Арма земельные участки в Карпатах, начальной стоимостью 1 миллиард гривен. Если компания выступит только организатором, то заработает 10 миллионов. А если продаст через свою электронную площадку — целых 50 миллионов. И это проценты только от первоначальной стоимости.

"Посчитайте 5% и дайте соответствующий вопрос, заслуживает ли компания, которая, по сути, является веб-сайтом, куда вносятся данные на вознаграждение в таком размере", — говорит журналистка-расследователь Любовь Величко.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Эксперты говорят, что в этой схеме есть много пробелов. Например, народный депутат Ярослав Железняк утверждает, что организаторы далеко не всегда выполняют обязанность сохранять актив:

"Кто это делал, иногда это не делалось. По-разному. Я не могу сказать, что никогда не делали, но и не могу сказать прямо, что и всегда делали”.

“Они, по сути, не сохраняют актив. У компании, проводящей этот конкурс, нет своих складов, паркингов, где хранятся тысячи автомобилей. Это все виртуальное хранение. То есть они не контролируют то, не были ли украдены какие-либо запчасти у автомобиля, условно говоря, не вынесли ли какую-нибудь сантехнику из квартиры арестованной, не было ли украдено что-то с завода арестованного. И об этом свидетельствуют те фактические проверки, которые осуществляла АРМА на тех объектах, которые арестованы", — говорит Любовь Величко.

Ответ на вопрос, за что тогда биржи получают такие вознаграждения, дал бывший главный юрист Нацагентства Андрей Потемкин. И этот ответ просто шокирует

"Просто за то, что они разместили фотку. За то, что организатор электронных торгов просто разместил фотографии и позволил воспользоваться электронной системой", — говорит Андрей Потемкин.

Мы показали вам теневой, но по сути узаконенный заработок для партнеров АРМА. Справедливо ли отдавать владельцам электронных платформ такие суммы — определите сами.

Кстати, а что же с нашей картиной? Оказывается, еще до начала электронных торгов по заказу АРМА Высший Антикоррупционный суд запретил продавать картины Медведчука. Такую инициативу проявило Министерство юстиции.

Согласно определению суда, запрет обоснован возможными рисками отчуждения и уменьшения стоимости активов. Но об этом мне как победительнице электронных торгов никто не сообщил.

Картину мы оплатили 4 декабря, прошло больше месяца. Я обратилась в АРМА по простому вопросу, где мое законное имущество, если агентство подписало со мной акт передачи? Спрашиваю, так почему тогда мне никто картину не отдает:

– Потому что это арестованный актив. И для того чтобы отдать этот актив, мы связываемся с прокурором и ждем ответа на прокурора.

– А почему я об этом не знаю?

— А кто вам будет об этом сообщать? АРМА или организатор? Пожалуйста, обратитесь к организатору.

— А кто вообще несет ответственность за весь этот процесс, как не вы?

— Организатор электронных торгов, с которым АРМА заключен договор о предоставлении нам этих услуг.

— Я вам деньги заплатила за этот актив?

— Верно, заплатили. Все будет зависеть от ответа прокурора. Это арестованный актив. Это уголовное производство.

– Я понимаю. Скажите, пожалуйста, нормативно-правовыми актами предусматривается четкий срок, когда человеку, выигравшему торги, должен быть передан актив?

— АРМА направила ответ прокурору и мы ждем от прокурора передачу… Извините, но я должна идти.

Так что деньги я заплатила, картину мне никто не отдает и не говорит, когда отдаст. Создается впечатление, что АРМА меня просто обворовало.

Кроме того, что Нацагенство позволяет хапугам-посредникам зарабатывать буквально миллионы с воздуха на арестованном имуществе, еще и вводит в заблуждение новых законных собственников арестованного имущества, которые приобрели его на аукционе. Что это, если не 367 статья Уголовного кодекса Украины? Служебная халатность государственных служащих АРМА? Это уже решит ДБР.

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