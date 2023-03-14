Купили мышь в батоне: чем закончилась неприятная история в Киеве

В Госпродпотребслужбе столицы говорят, что ни магазин, ни производитель не позаботились о безопасности от грызунов.

История о дохлой мыши, которую в упаковке с батоном приобрела пенсионерка в магазине в Киеве, получила продолжение. В главном управлении Госпродпотребслужбы Киева нам рассказали, что проверили магазин, где был приобретен продукт питания, а также производителя батона – столичное предприятие.

"К сожалению, за годы длительного ослабления контроля на предприятиях, мы обнаружили грубые нарушения действующего законодательства. Можем утверждать, что грызун мог пролезть в пакет с батоном, как на предприятии, где производился хлеб, так и в магазине, где реализовывался этот продукт. Поэтому предоставлены предписания предприятиям по урегулированию данной ситуации. В них не реализована система защиты продуктов питания от попадания туда грызунов. На оба предприятия будут составлены административные протоколы. А также подготовлены документы, ограничивающие реализацию данного продукта питания", — рассказал сайту ТСН.ua Олег Рубан, начальник главного управления Госпродпотребслужбы Киева.

Напомним, в одном из столичных маркеров киевляне приобрели батон с "сюрпризом". Под упаковкой, на ломтиках хлеба, они обнаружили дохлую мышь. Видео и фото батона с "живностью" распространяется по социальным сетям.

Раненная ракетами энергосистема выжила: что дальше | Владимир Кудрицкий

Читайте также: