Купить соль в Украине стало проблематично: собственных производств уже не хватает, а импортированная - с примесями

Купить соль в Украине стало проблематично: собственных производств уже не хватает, а импортированная - с примесями

С полок исчезла обычная украинская каменная соль, но в продаже есть соль йодированная, пищевая кардиосоль и розовая гималайская, которой больше, поэтому "соляного бунта" в Украине не должно быть, для приготовления блюд соль есть.

Ажиотаж на каменную соль возник из-за остановки монополиста по добыче соли – Госпредприятия «Артемсоль». Комбинат, производящий ее расположенный рядом с городом Соледар неподалеку от Бахмута Донецкой области, где сейчас продолжаются ожесточенные бои, говорится в ТСН.

«Предприятие не работает. Частично разрушительное административное здание. По рудникам были попадания. Люди эвакуируются из города», — говорят на предприятии.

Когда предприятие сможет возобновить работу неизвестно. Остановилось еще в апреле, потому что стало невозможно вывозить по железной дороге готовую продукцию из Соледара.

«Все что возможно было со складов – отправили по торговым сетям. То, что соль под землей, ей действительно ничего не угрожает», — отмечают на «Артемсоле».

Артемсиль – крупнейшее предприятие соледобычи в Европе. В прошлом году произвели 2 миллиона тонн соли. На 90% обеспечили украинский рынок и экспортировали в 20 стран. Среди постоянных клиентов – Венгрия, Польша, Грузия, Молдова, Азербайджан, Румыния. Так что остановку ГП «Артемсоль» почувствуют на себе и потребители за границей.

Кроме каменной соли, в Украине производится выварочная соль из солевых растворов Дрогобычского месторождения. Сейчас Дрогобычская солеварня, которая еще два года назад была вынуждена была приостанавливать производство из-за избытка продукции — удвоило производство.

«Производили 30-31 тонну. Неделю тому назад прибавили производство и будем до 54-55 тонн в месяц производить. Это очень мало, это две фуры. А люди хотят сразу брать фуру, две»,- говорит заместитель директора ГП «Солевыварочный дрогобычский завод» Игорь Нащечич.

Удовлетворить спрос украинцев здесь не против, но не имеют производственных мощностей, процесс добычи очень специфичен.

«У нас соль специфична, мы соль вывариваем на дровах. Течет такая речушка соленая и мы из этой речушки соленой берем воду и тогда варим на дровах. Сложный процесс, энергозатратный и больше мы не можем», — утверждают на заводе.

Большие производственные мощности соледобычи остались в оккупированном Крыму. Херсонщина, где издавна добывали морскую соль, тоже временно оккупирована, там у нас два государственных предприятия. Cолезавод вблизи села Геройское Голопристанского района, там соль выращивают из воды Черного моря. А в 300 километрах от него – Генический солепром, там соль растет в водах озера Сиваш.

Пока украинское производство стало на вынужденную паузу на полках начала появляться соль импортная — румынская, турецкая и польская.

В то же время, эксперты Николай Пугачев из института аграрной экономики отмечают, что импортируемая соль может иметь примеси и будет специфической, поэтому и будет дороже.

Но он убеждает, что на вкусовые качества она не влияет, как и на свойства соли, и если ее использовать при консервации, она тоже пригодится.

А вот повар Евгений Клопотенко, пытающийся ввести в Украине школьное питание с минимальным содержанием соли, исчезновению соли с полок радуется. Ведь, говорит, это хороший повод украинцам приучать организм к меньшему количеству соли, потому что это консервант, который не полезен.

Не скажется это и на консервации, так как поваренную соль можно заменить уксусом или сахаром, которые также является консервантом и это не испортят, например, огурцы.

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