Купля-продажа и "помощь от ООН": какие схемы используют аферисты и почему их сложно наказать

В Украине в 2023 году стало больше мошенничеств. С начала этого года полицейские открыли уже 73 тысячи уголовных производств против аферистов. Чаще всего людей обманывают, когда что-то покупают или продают, якобы просят о помощи или выдают себя за работников банковских учреждений.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Инны Лебеденко.

Женщина продавала земельный участок и потеряла 10 тысяч гривен

Антонина полгода назад стала жертвой аферистов. Женщина продавала земельный участок и тогда к ней позвонил мужчина, представившись знакомым. Он захотел срочно приобрести участок, мол - это для друга-военного. Также мошенник предложили еще и более высокую цену, чем хотела Антонина. Тогда он начал выманивать у нее деньги, якобы на переоформление.

Пани Антонина

"Надо сделать оценку этого участка, потом перечислили деньги, потом еще что-то, потом еще что-то", - вспоминает Антонина.

Она думала, что разговаривает со знакомым односельчанином и перечислила ему всего 10 тысяч гривен. После этого его телефон уже был вне зоны. Так, Антонина поняла, что мошенники просто скопировали его голос.

От имени мужчины слали сообщения с просьбой одолжить деньги

Богдан рассказал ТСН, как жертвами мошенников едва не стали едва ли не все его друзья и знакомые. От его имени, в аккаунте с его фотографией аферисты начали просить одолжить от 600 до 6 тысяч гривен. Ошибкой мошенников стало то, что такое сообщение получила и жена Богдана.

Переписку дальше продолжил уже сам Богдан. И получил от них не только номер карты, но и расчетный счет. И все это передал полиции. Таких "просьб" о помощи в сообщениях или звонком среди ночи - за последние полтора года стало тоже значительно больше. Как и предложений - заработать легкие деньги. Сначала просто за подписку. А дальше - чтобы стать штатным сотрудником, уже должен за это заплатить сам.

Схемы аферистов

Мошенничество в Интернете

"Недавно я и сама чуть не стала инструментом такой схемы. В одном из телеграмм-каналов для помощи беженцам из Украины в Праге кто-то разместил объявление от аккаунта с моим фото, моим именем, но лишь немного измененной фамилией. Возможно эта афера и имела бы продолжение, если бы не моя знакомая, которая была среди подписчиков. Поэтому этот обман был быстро разоблачен", - говорит корреспондентка ТСН.

Осторожным надо быть и когда вам предлагают дополнительные выплаты, в частности, от "Еподдержки", ЕС, ООН, Красного Креста и тому подобное. И здесь мошенники прибегают к новейшим технологиям: даже делают дипфейки от имени ТСН.

Мошенников сложно разоблачить

За этот еще неполный год полицейские получили уже 73 тысячи обращений о мошенничестве. Из них в суд передали лишь каждое шестое уголовное производство.

"Чаще всего, это преступники, которые находятся на временно оккупированных территориях, за рубежом. Пользуются VPN и их IP-адрес может быть разбросан по всему миру", - говорит заместитель начальника отделения полиции Бородянки Вадим Чернышук.

Статистика мошенничеств

Так что чтобы разоблачить и найти того, кто стоит за аферой в среднем, полицейским нужно до 3 месяцев. Но иногда искать аферистов приходится и по полгода.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН 12:00 за 19 ноября 2023 | Новости Украины

Напомним, известный ветеран заявил о разоблачении псевдоволонтеров в Киеве.

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