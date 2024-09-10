"Куратор украинской энергетики": почему из ОП уволили скандального Шурму и в каких сделках его подозревают

Для большинства министров и должностных лиц за увольнением идет назначение на другую топовую должность. Но есть среди свежеуволенных тот, кому не нашлось иного места во властных кабинетах – скандальный топ-менеджер президентского офиса Ростислав Шурма.

Об этом говорится в проекте "Хапуга.ua".

Почему уволили Ростислава Шурму

Это тот деятель, который, например, предлагал всему миру на смех - запретить в Украине наличные, чтобы побороть коррупцию.

"Я лично могу сказать, что я наличными не пользуюсь два года. Не пользуюсь ни в Украине, ни в командировках. Не пользуюсь ни в больших городах, ни в селах", - заявлял он.

Его увольнение Офис в официальном сообщении не объяснил, впрочем сам теперь уже экс-заместитель Андрея Ермака намекнул в соцсети, что за его увольнением стоят международные партнеры.

Это подтверждает и издание "Форбс Украина", со ссылкой на двух собеседников в Верховной Раде, объясняя, что Шурме было все труднее находить общий язык с международными партнерами, а количество негатива вокруг него постоянно росло.

Ростислав Шурма / Фото: скриншот с видео

Депутат Ярослав Железняк накануне отставки одиозного заместителя Ермака писал о мгновенном ответе международных доноров на увольнение главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

Его увольнение вызвало возмущение у многих экспертов в отрасли и международных партнеров. И за этим увольнением, предполагают, стоит именно Шурма вместе с министром энергетики Германом Галушенко. В то же время Железняк пишет, что увольнение Шурмы готовилось давно. Такую же информацию озвучивает и расследователь, редактор издания "Наші гроші" Юрий Николов.

"Слухи о Шурме ходили уже даже не один месяц. И, скажем так, не было никаких сомнений, что при первой волне кадровых изменений, который вы очень метко назвали перестановками, это мне напомнило перестановку коек в определенных заведениях, когда проблемы с валовой выручкой. то есть то, что Шурма уволился, это просто так совпало, что сейчас, условно говоря, в сентябре Зеленский с Ермаком вернулись к перестановкам у себя во власти. И Шурма просто реализовал то, о чем было известно в узких кругах еще не один месяц даже назад", - рассказал журналист.

Шурма и коррупция

Очевидно и сам амбициозный чиновник не видел своего будущего на посту из-за подорванного многочисленными скандалами и антикоррупционными расследованиями авторитета в стране, а вероятно и в окружении президента. Причем за эти скандалы, а точнее за то, что стало поводами для них, за коррупцию - Шурма до сих пор не ответил.

Владимир Зеленский презентовал Ростислава Шурму в конце ноября 2021 года. Тогда сын пророссийского нардепа Игоря Шурмы, экс-гендиректор «Запорожстали» Ростислав Шурма официально работал в офисе буквально считанные дни. Конечно, президент не сказал, что Шурма - выходец из орбиты олигарха Ахметова, что уже после российского вторжения был в откровенно пророссийской партии "Оппозиционный блок", а до того прошел в донецкий облсовет от "Партии регионов". Тогда все это смущало аналитиков, журналистов, но долгое время публично Ростислав Шурма оставался в тени других одиозных фигур из президентского окружения. Однако реально его влияние было просто невероятных масштабов. Шурма сконцентрировал в своих руках такие рычаги влияния, что его назвали куратором чуть ли не всех экономических процессов в Украине. Больше всего он сконцентрировался на энергетике, впрочем статус серого кардинала конечно опровергал.

Шурма – выходец с орбиты олигарха Ахметова

"Я думаю, что это больше слухи, чем правда. Безусловно, что энергетика входит в зону моей ответственности, функциональной ответственности в Офисе президента, но назвать это кураторством наверняка сложно", — заявлял он.

Как куратор экономики, именно шурма стал "идеологом" национализации промышленных гигантов: "Мотор Сич", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнефть", "Укртатнефть".

Часть этих активов забирали у владельцев с российскими связями, а остальное шло в управление государству под лозунгом "все для армии" – при этом с множеством юридических нарушений.

Отличился Ростислав Шурма многими скандальными заявками на реформы, но ничто не сравнится с его откровенно коррупционными делами.

Скандал из-за энергетики

Настоящее "признание" - коррупционное Ростиславу Шурме принесло расследование наших коллег из "Бигус-инфо" - они доказали, что под прикрытием противоречивых реформ Шурма откровенно лоббирует интересы компаний своего брата и друга и это обошлось государству в сотни миллионов гривен.

Речь о солнечных станциях в оккупированной части Запорожской области, принадлежащих ООО "КД Энерджи 2", ЧП "Нацпрод", ООО "Возобновляемая Энергия Запорожье", ООО "Грин Энерджи Токмак" и ООО "Грандпауер ЛЛС". С июля 2022 по июль 2023 гг. они получили за произведенную электроэнергию и частично за долги предыдущего периода от государственного предприятия "Гарантированный покупатель" более 320 млн грн. При этом большинство этих станций в оккупации работают в несинхронном режиме с энергосистемой Украины с 1 июля 2022 г. То есть не поставляют электроэнергию Украине, потому что отключены или повреждены. А значит государственное предприятие не получало от них электроэнергию, однако уплатило за нее сотни миллионов гривен.

Шурму называли куратором украинской энергетики / Фото: скриншот с видео

Журналисты забили тревогу когда выяснили, что совладельцем ООО "КД Энерджи 2" и ООО "Восстановительная Энергия Запорожья" являются брат топ-чиновника Ростислава Шурмы Олег Шурма. А другие две компании с солнечными электростанциями "Грин Энерджи Токмак" и "Грандпауэр ЛЛС" принадлежат очень близкому к Ростиславу Шурме — Руслану Божко. Но сам Ростислав Шурма в интервью возразил, что имеет любое отношение к бизнесу родного брата. А еще настаивал, что солнечными станциями компании его брата управляют дистанционно и круглогодично со станций в оккупации Украина получила электроэнергию.

Расследование НАБУ

Вот только аргументы Ростислава Шурмы не сработали на детективов НАБУ и те буквально по горячим следам пришли с обысками во все упомянутые энергокомпании Арестовали телефон главного бугалтера "Энерджи 2" и "Нацпроду" Натальи Баженовой, в котором нашли переписку с показателями счетчиков станций. А у начальника отдела операционных счетов ЧАО "Национальная энергетическая компания „Укрэнерго“ Дениса Шарова в гаджетах нашли документы, которые свидетельствовали о той самой несинхронной работе солнечных станций. Доказательства этого обнаружили и дома у директора по коммерческому учету «Укрэнерго» Александра Карпенко.

Пока НАБУ проводило расследование, вопросы к Ростиславу Шурме возникли и у Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Там уже в феврале 2024 года составили протокол на самого куратора украинской энергетики. Правда только об админправонарушении. Оказывается, Шурма не просто подковерно и через личные связи лоббировал интересы своей семьи, а создал Комитет электроэнергетики при Офисе президента Украины. Он его же и возглавил. И именно этот комитет первым же делом начал выносить решения в пользу предприятий брата Шурмы.

По данным агентства, решения, принятые на заседаниях комитета, имели "влияние на удовлетворение частного интереса чиновника, а именно - создание условий для успешности бизнеса брата за счет принятия необходимых решений касающимися рынка электрической энергии государственными органами и компаниями".

Шурме это грозило штрафом и примечательным местом в черном списке коррупционеров. Но Печерский районный суд закрыл это дело, постановив, что конфликта интересов якобы не было.

"И судья установила, что действительно Ростислав Шурма знал о бизнесе своего брата, он мог быть заинтересованным в его устойчивом успешном развитии, но судьей не было установлено наличие служебных полномочий Ростислава Шурмы принимать общеобязательные решения для Министерства энергетики, для Укрэнерго, для других субъектов. И поэтому не определила в этих деяниях реального конфликта интересов, то есть противоречия между служебными полномочиями, которых, по мнению судьи, у заместителя руководителя Офиса президента Украины нет, и частным интересам, а именно успешное развитие бизнеса его брата", - говорит юрист по антикоррупционному законодательству Анатолий Ярема.

Вот только есть еще один серьезный нюанс: судья, которая выносила решение по Шурме, не учла, что несмотря на то, что прямых документов с решениями в пользу брата Шурмы на комитете якобы не выносили, на самом деле Офис президента имеет реальные рычаги влияния, которые явно не всегда требуют документального подтверждения.

Ростислав Шурма / Фото: скриншот с видео

"Вопрос, почему судья ограничилась такой формальной логикой, она открыта. И на это можно только так вспомнить, что судья Светлана Шапутько она в 2018 году защитила диссертацию под собственно руководством Олега Татарова, который также привлечен к работе в Офисе президента Украины", – говорит юрист Анатолий Ярема.

Однако НАПК имеет право на апелляцию и возможно хотя бы после освобождения Шурмы из Офиса президента агентство будет более результативным.

Есть над чем работать и НАБУ: Шурмы в офисе уже нет, но запах, коррупционный шлейф многомиллионных сделок остается, и с этим, с ним, нужно что-то делать.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ШУРМА: від заступника Єрмака до безробітного! НАРЕШТІ про ЦЕ ЗАГОВОРИЛИ! Сірий КАРДИНАЛ - ВСЕ?

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