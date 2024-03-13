"Курица", которая несет миллиарды: почему Запад не хочет передать Украине замороженные российские активы

Соответствующий механизм конфискации этих денег, по информации Financial Times, готовит Еврокомиссия (ЕК), если страны-члены наконец скажут "да" на ближайшем саммите ЕС 21-22 марта в Брюсселе. Глава ЕК Урсула фон дер Ляен уже предложила направить доходы от замороженных российских активов именно на военную помощь Украине, а не на повоенное восстановление, как предлагалось ранее.

Что такое российские замороженные активы и сколько их? В первые дни после начала российского полномасштабного вторжения Запад заморозил активы Центробанка РФ почти на 300 млрд евро. Львиная доля этих денег – около 190 млрд евро – хранится в бельгийском центральном депозитарии Euroclear. Еще год назад страны-члены ЕС были категорически против передачи Украине не только самих российских замороженных активов, но и доходов или налогов, которые они генерируют. Ситуация коренным образом изменилась с остановкой американской финансовой и военной помощи Украине, которая заблокирована уже почти три месяца.

Какие у Украины есть шансы на получение этих российских денег? В каком виде? И на что они пойдут? ТСН.ua расскажет в этом тексте.

Не очень суверенные активы: как изменилась позиция ЕС

"Пора начать разговор об использовании доходов от замороженных российских активов для закупки военного оборудования для Украины. Не может быть сильнее символа и большей пользы для этих денег, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным для жизни местом", — заявила почти месяц назад Урсула фон дер Ляен.

Хотя, на самом деле, разговор об этом в ЕС должен был начаться гораздо раньше. Все украинцы помнят, как в первые дни полномасштабного российского вторжения Запад сначала не мог отрезать Россию от международной межбанковской системы SWIFT, а затем заморозить активы Центробанка РФ на около 300 млрд евро. Тогда казалось, что эти меры серьезно пошатнут российскую экономику и заставят Путина прекратить полномасштабную войну. Однако от системы SWIFT отрезали не все российские банки, а удержать российскую экономику на плаву Кремлю помогли "друзья": Китай, Индия, Турция и многие другие.

Еще год назад в разных европейских столицах приходилось слышать, что Украина никогда не получит замороженные активы Центробанка РФ.

Ибо, во-первых, не было еще в истории таких прецедентов.

Во-вторых, государственные активы стран пользуются суверенным иммунитетом, поэтому их вроде бы нельзя конфисковать, потому что это будет нарушением международного права.

А, в-третьих, это может подорвать доверие инвесторов к евро, что приведет к оттоку капитала, росту стоимости ссуд, инфляции, а также падению налоговых поступлений и нестабильности финансовых рынков.

Однако на самом деле это не совсем так. США в свое время конфисковали $2 млрд Центробанка Ирана, хранившиеся на счете в одном из американских банков, и передали эти деньги жертвам теракта в 1983 году в Ливане. Также Вашингтон конфисковывал деньги Ирака, которые пошли на репарации Кувейта после вторжения в 1990 году. Ну и был прецедент с частью замороженных средств Центробанка Афганистана после захвата Талибаном Кабула в 2021 году и провального выхода США оттуда. Потому, как видим, прецеденты уже были, просто речь шла о меньших суммах. К тому же, передача Украине по крайней мере части замороженных российских активов никоим образом не подорвала бы доверие к евро как валюте, ведь их не передают сразу все страны-депозитарии – Бельгия, США, Швейцария, Австралия и другие. Вспомнить хотя бы само решение о замораживании активов Центробанка РФ два года назад. Оно не стало поводом тому же Китаю или Саудовской Аравии забрать свои активы по хранению в евро. Почему это должно произойти сейчас?

Относительно так называемого суверенного иммунитета этих денег мы прекрасно помним, как, например, при рассмотрении в нидерландском суде дела о сбитии пассажирского Boeing рейса MH17 в 2014 году, тоже говорили, что лично Путина невозможно привлечь к ответственности, потому что президенты и министры пользуются международным "иммунитетом". Однако уже в прошлом году весь мир увидел ордер Международного уголовного суда по аресту Путина по делу о незаконной депортации украинских детей. Как можно играть по правилам с убийцами, которые недавно, с помощью ракет "Искандер", открыли охоту на премьера Греции, который приезжал с визитом в Одессу?

Прибыли или налоги: что получит Украина

Как и в случае с танками Leopard, которые Германия в конце концов передала Украине, но для этого потребовалось аналогичное решение США по Abrams, так и с замороженными российскими активами первый шаг сделал Вашингтон. Первоначально в обеих палатах Конгресса появились законопроекты, облегчающие конфискацию российских активов. Администрация Байдена поддержала такие шаги законодателей, однако дальше дело так и не пошло. По разным оценкам, в юрисдикции США находятся от $40 до $60 млрд российских активов. А учитывая до сих пор заблокированный в Конгрессе пакет военной помощи Украине как раз на $60 млрд, конфискации российских замороженных активов в США и их передачи Киеву вполне хватило бы.

Тем не менее, львиная доля денег Центробанка РФ – около 190 млрд евро – хранится в бельгийском международном депозитарии Euroclear. К тому же эти активы там не просто неподвижно "лежат", они генерируют прибыль. За два года после начала полномасштабного российского вторжения – это более 5 млрд евро – как раз тот объем финансирования оружия для Украины на 2024 год, который до сих пор не может согласовать ЕС. Однако вряд ли Украина их получит. В решении ЕК, которое она готовит к саммиту лидеров стран-членов 21-22 марта в Брюсселе, вполне может быть указано о передаче в пользу Украины доходов, которые генерируют хранящиеся в Euroclear российские замороженные активы, но уже с 2024 года. То есть на заработанные 5 млрд евро за 2022-2023 годы Украина претендовать не сможет.

Однако уже хорошо, что мы хотя бы на доходы от этих замороженных активов Центробанка РФ можем претендовать. Потому что ранее страны-члены ЕС всерьез обсуждали передачу только налогов на прибыль, потому что они вроде бы являются стопроцентной собственностью Бельгии, в отличие от доходов или самих замороженных российских активов. Но был еще более креативный сценарий: использовать российские активы в качестве залога под облигации с требованием к России потом погасить. А если Москва откажется – конфисковать активы. Однако от этой идеи решили отказаться.

Итак, в решении ЕК к саммиту ЕС в Брюсселе 21-22 марта мы почти наверняка увидим предложение передать Украине доходы от замороженных российских активов. К 2027 году ЕК планирует собрать 15-20 млрд евро доходов от их реинвестирования. Однако есть важный нюанс: помимо ЕС, решение еще должны согласовать G7 и Европейский центральный банк. Но, судя по многочисленным публикациям в западной прессе, с этим не должно быть проблем.

Что будет делать Россия? Москва уже давно угрожает зеркальными шагами. Однако, кто бы стал сохранять активы своих ЦБ в России? В декабре 2023 года министр финансов РФ Антон Силуанов сказал, что речь идет о деньгах на счетах "С" – это обязательство самой России выплачивать иностранным инвесторам проценты по облигациям госзаймов и ценным бумагам, замороженным Москвой в ответ на блокирование активов Центробанка РФ. По состоянию на ноябрь 2022 года, по данным ЦБ РФ, там было около $3 млрд. Плюс доходы от использования этих средств. Однако проверить правдивость этих цифр невозможно. И вот, наконец, в Кремле придумали, как укусить ненавистный Запад: они будут собирать заявки от российских инвесторов, которые хотят обменять активы, которыми они владеют за границей и которые были заморожены, на наличные деньги, которые нерезиденты хранят на так называемых счетах "С" в России.

Однако больше всего в ЕС опасаются именно исков России к Euroclear. Во вторник, 12 марта, на условиях анонимности один из высокопоставленных европейских чиновников рассказал журналистам в Брюсселе, что против бельгийского международного депозитария уже подано более 100 судебных исков.

"Российский суд (хотя, какой в России может быть суд – ред.) не признает санкции, и они просто придут в Euroclear, наложат штрафы и пени, и медленно-медленно россияне заберут всю наличность западных финансовых институтов на сумму EUR33 миллиарда. Именно такова сумма инвестированная ранее западными финансовыми учреждениями в Россию, например, они также попытаются забрать активы Euroclear на 33 млрд евро, которые заблокированы в Дубае и Гонконге, и на этом Euroclear закончится, а Нацбанк Бельгии, являющийся надзорным органом, должен будет отозвать лицензию. тогда финансовая система рухнет", — сказал высокопоставленный европейский чиновник, добавив, что именно поэтому они хотят использовать доходы от замороженных активов Центробанка РФ, сгенерированные в 2022-2023 годах, как "подушку безопасности".