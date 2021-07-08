Курортная Сходница неделю без водоснабжения: что случилось

Воды нет из-за спора.

В курортном поселке Сходница Львовской области уже неделю форуме водоснабжения. Никакими цистернами с бесплатной водой жителей тоже не обеспечили.

Почему люди оказались без воды, рассказали в сюжете ТСН.Ранок 8 июля.

В курортном поселке Сходница уже неделю как засуха. Нет ни горячей, ни холодной воды. Жители говорят, что ни разу не замечали водовозок, обеспечивающие бесплатной водой. Поэтому привычные вещи — такие как душ, приготовление пищи или мытья посуды здесь сверхсложные.

Воды нет из-за спора. Двое руководителей не могут договориться. Дело в том, что до июля услуги по централизованному снабжению здесь придавало коммунальное предприятие Бориславского городского совета. Впрочем, еще в апреле потребителей сообщили, что летом разрывают все правоотношения с курортом из-за того, что Сходница вышла из подчинения Бориславского городского совета и стала центром отдельной ОТГ.

Известно, что Сходницкий сельсовет якобы готов перенять полномочия и обеспечивать жителей водой, но на своих условиях, на которые не соглашается Борислав.

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