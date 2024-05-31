Курортная Затока без туристов и разбита: эксклюзивный репортаж с моря — что происходит там сегодня

Когда курортная Затока теперь без туристов. Потому что россияне постоянно ее обстреливают, а спрятаться негде. На косе уже на глубине метра — вода, так что вырыть подземное укрытие никак. Оккупанты своими обстрелами уже уничтожили с сотню туристических баз. Однако там все еще остаются жить люди.

А вот попасть в украинскую Бессарабию могут только местные, потому что из-за войны там везде блокпосты. Что происходит на побережье моря сегодня показала в эксклюзивном репортаже журналистка ТСН Нелли Ковальская.

Дорога на море

Этот маршрут для меня пахнет счастьем. Я родом из Шабо, каждое лето моего детства проходило где-то между Каролино-Бугазом и Аккерманом, это древнее название города Белгород Днестровский, в гостях у бабушки и многочисленных родственников. Из года в год именно в это время, в последние дни мая, я ехала по этой дороге.

Этот путь точно знает большинство украинцев, а я очень хорошо помню это чувство ребенком. Вот представьте: ты маленький, несколько часов в пути, они очень тяжелые и вот этот момент – с горы видно море. И ты понимаешь, что впереди три месяца абсолютного счастья: бабушкина черешня, персики, сплошная любовь, ну и конечно море.

Когда-то уже отсюда начиналась пробка. Теперь мы на этой дороге единственные. Не видно ни машин, ни людей. Мы едем к Юре — нашему очень далекому родственнику. Он один из немногих местных, кто здесь постоянно живет. Его соседи сейчас Лапа и Рыжик, каждый день они приходят к Юре на обед.

Залив / Фото: ТСН.ua

“С начала войны, к сожалению, люди разъезжались, а собаки сбежались. Много осталось животных. Как живут местные, как и все в Украине. Живут войной. Я… остался потому, что так решил. Что я должен быть здесь и помогать своему государству", – говорит Юра.

Руины у моря

Мы идем по центральной дороге Каролино-Бугаза. По обе стороны — разбитые дома, в которых когда-то сдавали комнаты отдыхающим. Здесь все до моря разрушено.

Через пару минут после объявления воздушной тревоги мы слышим взрыв. Здесь эти звуки пугают сильнее, потому что спрятаться негде даже при желании. В Затоке нет ни одного укрытия, здесь метр – и выступает вода

Залив / Фото: ТСН.ua

Раньше громкая музыка здесь звучала постоянно, сейчас разве что охрана этих развалин развлекается. Когда-то это была одна из самых красивых баз отдыха, теперь можно только догадываться, какой она была. Вот там на втором этаже совершенно очевидно был бильярдный зал, чуть дальше – бассейн, он кстати не поврежден. В таком или в очень похожем состоянии здесь сто баз отдыха. И это очень примерный подсчет.

Дорога домой

Чтобы отсюда попасть к моему родному Шабо, теперь приходится объехать лиман и пройти несколько блокпостов, через которые пропускают только местных.

Моя родная Бессарабия сейчас практически в изоляции. Мы подъезжаем к Белгород-Днестровскому. Когда-то отдыхающие из Затоки ездили сюда на экскурсии в знаменитую аккерманскую крепость. Погулять по территории и полюбоваться невероятными видами на днестровский лиман.

Музей в крепости сейчас работает. По территории бегают дети: у них экскурсия.

Мы едем дальше, к моему родному Шабо, мимо виноградников и полей, усеянных красными маками. Их никогда не было так много — начали расти здесь с войной. На въезде в село — кладбище, на котором развеваются сине-желтые флаги. Это могилы здешних героев, бойцов из Шабской громады.

Залив / Фото: ТСН.ua

Туристы в Шабо ездили обычно по этой улице. Здесь до войны был центр культуры вина с дегустацией и ресторанами. Сейчас улица пуста. Местные дети объедают уже спелую шелковицу. Пробую с ними — она неизменно сладкая, и так же как в моем детстве делает пальцы синими.

Я хочу увидеть наш дом, в котором росли по меньшей мере три поколения моей семьи. Но заходить не буду. Сейчас там живут переселенцы. Моя мама — в эвакуации за границей, дядя и брат — в армии. Мы договорились, что вернемся сюда только все вместе после победы.

Призрак Затоки

Въезд в центральную часть Затоки тоже разрешен исключительно для местных. Все лавочки, рынки и лотки третий год не работают. Замершее колесо обзора похоже на привидение из прошлого.

Еще три года назад на этом колесе каталась со своими детьми. Сегодня за 20 минут прогулки по этой части Залива из живого мы встретили разве пчелиный улей. Вдруг уже обратно назад мы замечаем вот этих двух. Это Виктор и Андрей.

Залив / Фото: ТСН.ua

Говорят, местных здесь осталось всего 170 человек. Из них большинство — такие вот пенсионеры, что здесь с рождения. Шутят, что не уезжают, потому что у них больные сердца, так что выжить без моря не смогут.

Несокрушимый заводь

Это снова Каролино-Бугаз. Юра знакомит нас со своим тезкой, владельцем небольшой гостиницы с сине-желтыми стенами. До полномасштабного вторжения за сезон здесь успевали отдохнуть несколько тысяч человек. Когда год назад рядом свалилась российская ракета, Юрий был в гостинице. Его вместе с кроватью выбросило в коридор.

Крышу сорвало, потолки снесло, окна вылетели вместе с рамами. Вместе с женой они почти все восстановили. Фактически своими руками и без надежды на заработок.

Залив / Фото: ТСН.ua

Я спрашиваю у Юры, зачем они это делают. А ведь в ближайшее время сюда точно не приедут туристы. Юра даже не думает над ответом.

“Ибо мы надеемся на нашу победу. И Затока у нас все равно номер один в стране. После Крыма, наверное… И работаем, и донатим, и все мы делаем для того, чтобы все было хорошо!" – говорит Юра.

Мое море

За целый день работы по обе стороны Затоки море я видела только очень издалека. Оно сейчас не гостеприимно: за два года около десятка человек погибли от прибивающих к берегу мин, пляжи где-то тоже заминированы. Но уже перед самым отъездом меня ведут к, как кажется местным, безопасному месту. И разрешают на несколько минут подойти к морю.

Залив / Фото: ТСН.ua

Мое море, на котором я выросла, мне сегодня довольно трудно видеть таким. На километры в обе стороны нет людей, на горизонте нет кораблей. Но я точно знаю, что когда-нибудь очень скоро мы приедем сюда, на наше море, большими компаниями и обязательно будем здесь абсолютно счастливы.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео Курортная Затока — без туристов и разбита! А Бессарабия – в блокпостах! Эксклюзив ТСН!

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