Курортный Очаков постоянно обстреливают россияне, а Кинбурнская коса – оккупирована: что там происходит

ТСН побывала в Очакове и узнала о ситуации в городе.

Город Очаков Николаевской области – это крепость, которая оберегает Украину с моря. До войны это был недорогой курорт. В начале полномасштабного вторжения оккупанты не смогли захватить этот город, а сейчас обстреливают его чуть ли не каждый день.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

До войны Очаков был курортом, сейчас здесь опасно

Раньше Очаков был привлекательным курортным городом, куда приезжали туристы. Сейчас этот город под постоянными обстрелами.

"У меня лично Очаков всегда ассоциировался с детством и морем. Именно это море я помню как свое первое. Тогда мы приехали с мамой и братом. Именно так я почувствовала на себе, насколько гостеприимным может быть Очаков", – говорит Наталья Нагорная.

Очаков до полномасштабной войны / Фото: ochakov.in.ua

Теперь море пустое, заминированное и под постоянными обстрелами. Уже второе лето здесь нет туристов, однако существует угроза ударов со стороны оккупантов.

До полномасштабного вторжения на этот город у Военно-морских сил были большие планы – здесь должна появиться главная база украинского Черноморского флота.

Очаков расположен напротив единственного оккупированного участка Николаевской области – заповедника Кинбурнская коса, куда оккупанты свезли технику для обстрелов.

Как обстрелы Очакова переживают местные

"Мы едем по Очакову – дома разбиты и разрушены. Когда-то здесь отдыхающие снимали жилье по сто гривен в сутки. Местный житель Вячеслав показывает мне свой побитый дом и предупреждает – это только кажется, что тихо", – говорит Наталья Нагорная.

Раньше по домам здесь "прилетало". Местные также грустят из-за того, что нет доступа к морю, которое их кормило. Сейчас здесь рискованно выходить не только в море, но и на улицы. Но горожане к постоянным обстрелам уже привыкли и игнорируют воздушные тревоги.

"Сейчас в Очакове воздушная тревога, но укрытие стоит пустым, люди собираются и ждут, пока откроется местный супермаркет. Рядом с этим местом уже прилетало. Но местные объясняют – уже разбираются в тревогах", – говорит корреспондент ТСН Наталья Нагорная.

Наталья Нагорная в пустом укрытии во время тревоги в Очакове

Кинбурнская коса оккупирована с весны 2022 года

Остров Майский – клочок земли между оккупированной Кинбурнской косой и свободным берегом. Его сейчас удерживают украинские военные. Этот небольшой участок земли захватчики обстреливают ежедневно из различных видов оружия.

Кинбурнская коса была оккупирована весной 2022 года. До войны это место славилось редкими птицами, нетронутой природой, тяжелой дорогой по самому острову и тишиной, которую нарушали разве шум моря и голоса птиц.

"Сейчас со склонов Очакова так же можно услышать голоса птиц, а море выглядит спокойным и безграничным. Но это обманчивое ощущение. В прошлом месяце здесь подорвался парень, который, несмотря на запрет, решил, что можно купаться. И погиб. Эти места нескоро станут снова такими, как мы их привыкли видеть и любить", – говорит Наталья Нагорная.

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Напомним, бойцы ВСУ рассказали о "войне дронов" и почему БпЛА долго не живут.

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