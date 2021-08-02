Курортный сезон в разгаре: оправилась ли туристическая отрасль от локдаунов и какие страны выбирают украинцы

Украинцы стали интересоваться горящим путевкам в Турцию после пожаров в курортных провинциях.

Туристический сезон на пике, и все больше украинцев отправляются на отдых за границу. Некоторые популярные курорты, как Турция, Египет, Греция и Черногория, давно уже открыты для иностранцев. А в разгар сезона открылись еще и престижные европейские курорты — Италия, Испания и Португалия.

В начале года прогнозировалось, что количество украинских туристов в этом году будет значительно больше, чем в прошлом году, и возможно, приблизится к показателям "доковидного" 2019 года. Однако в начале июля туроператоры скорректировали свои прогнозы: в 2021 году украинцев на отдыхе за границей будет даже больше, чем в позапрошлом году, на целых 30-40%. Оправдались ли эти прогнозы — разбирался ТСН.ua.

Рекорды сезона

Туристические операторы утверждают, что летний сезон 2021 года уже не только догнал, но и превзошел показатели позапрошлогоднего сезона. За первые 7 месяцев этого года количество украинский, которые едут на отдых за границу, увеличилось на 10% по сравнению с первыми 7 месяцами 2019 года. И это при том, что в январе в Украине был локдаун, а к марту длилась вспышка коронавируса, поэтому прирост в первые три месяца был небольшим. Количество туристов начало существенно расти только с апреля.

"В мае рост составил около 40% относительно аналогичного периода 2019 года, в июне — 45-50%, в июле — примерно так же. Июль является пиковым периодом — как в 2019-м, так и в этом году", — рассказал в комментарии ТСН .ua директор туристической сети "Поехали с нами! Олег Кулик.

Он приводит несколько причин, почему туристический сезон-2021 бьет рекорды по количеству туристов. Основная из них — так называемый отложенный спрос. Многие украинцы, которые намеревались улететь на отдых в 2020 году, не смогли этого сделать из-за карантинных ограничений.

"Мы фиксируем уменьшение так называемых самостоятельных туристов, которые ездили на отдых, не обращаясь к туроператорам, летали лоукостерами и самостоятельно бронировали гостиницы. В основном они отдыхали в Европе. Но, поскольку популярные европейские курорты к середине лета были закрыты, эти туристы начали выбирать для путешествий другие регионы, обращаясь в турагентства ", — говорит Олег Кулик.

Пожары и россияне: почему упал спрос на отдых в Турции

Как говорят туроператоры, на первом месте по популярности среди украинцев находится Турция. В мае и июне ее выбирали около 65% украинских отдыхающих, но в июле их количество снизилось до 60%.

"Спрос на отдых в Турции остается стабильно высоким. Но в связи с открытием новых направлений и наличием других доступных предложений в похожем ценовом сегменте украинцы активно бронируют отдых и в других странах, в частности в Греции и Черногории", — объясняет в комментарии ТСН. ua руководитель отдела развития направлений туроператора "JoinUp!" Екатерина Артюх.

По словам Олега Кулика, Турция несколько потеряла популярность и по другим причинам. В частности, потому, что эта страна открылась для российских и европейских туристов. В результате в июле там значительно выросли цены.

"Если в мае или в первой половине июня украинцы могли найти путевку на семью из двух-трех человек в хороший пятизвездочный отель "все включено" на первой линии у моря в 20 тысяч гривен, то сейчас такая путевка стоит минимум 30-35 тыс. грн. Тенденция к снижению начнется лишь осенью", — объясняет Олег Кулик.

В то же время, как утверждают туроператоры, пожары на популярных турецких курортах — в провинции Анталия, городах Бодрум и Мармарис - не сдерживают украинцев. Они надеются, что ситуация нормализуется в течение нескольких дней, а также рассчитывают на скидку.

"Украинцы, которые сейчас отдыхают в Турции, говорят, что все нормально, у них никаких проблем нет. При этом к нам стали обращаться люди и интересоваться, не появились из-за пожаров горячие путевки по более низкой цене. Мол, мы не боимся пожаров, нам нужна хорошая цена. Конечно, есть и те, кто решил отложить свой отдых, они ждут официальной информации о стабилизации ситуации с пожарами. Однако таких людей небольшое количество, и оно не влияет на общий спрос на отдых в Турции ", — говорит Олег Кулик.

Балканские страны наполнены туристами, а для Западной Европы сезон испорчен

В связи с повышением цен на отдых в Турции некоторые украинцы решили выбрать другие страны для путешествия, в том числе Грецию и Черногорию. По сравнению с 2019 годом спрос на отдых в Греции вырос более чем в два раза, а в Черногории — более чем в три раза. Впрочем, до Турции Европе еще далеко.

"Европейские страны никогда не конкурировали с Турцией по количеству отдыхающих. Единственным ее конкурентом является Египет, но летом Турция выигрывает за счет того, что там более благоприятные погодные условия. А начиная с октября на первое место выходит Египет", — говорит Олег Кулик.

По его словам, в Греции отдых в 2021 году также подорожал, но не существенно: на 10% относительно 2019 года. И это, скорее, связано с девальвацией гривны, ведь стоимость туристических услуг в евро осталась на позапрошлогоднем уровне.

"Сейчас основная проблема в Черногории — найти свободный отель или виллу, чтобы заселить туристов на отдых. Это небольшая страна, там мало отелей, но на нее очень высокий спрос. Ведь туда недалеко лететь и не нужно сдавать дополнительные тесты на коронавирус", — объясняет Олег Кулик.

В то же время в конце июля для украинцев открылись и популярные западноевропейские курортные страны с 26 июля — Португалия, с 27 июля — Испания, с 31 июля — Италия. Однако туристические операторы прогнозируют, что спрос среди украинцев на отдых там будет низким.

Также читайте Украинцы уже могут путешествовать в 14 стран ЕС: условия и документы

"До 2019 года спрос на Италию и Испанию среди украинцев был такой же, как на отдых в Греции. Но европейские страны — это не Турция, там курортный сезон завершится через месяц-два. Туроператоры еще не заказывали чартеры, и я не уверен, будут ли они это делать. Возможно, рейсы будут, но немного. Поэтому я не ожидаю наплыва туристов на курорты Западной Европы ", — прогнозирует Олег Кулик.

То же самое касается и Португалии. Хотя туроператоры уже предлагают украинцам туры на август, количество отдыхающих по сравнению с Грецией и Черногорией, будет незначительным.

Кроме того, отдых на португальских курортах обойдется украинцам дороже, чем в соседних странах. Сейчас горячие пятидневные путевки на двоих с проживанием в трехзвездочном отеле предлагают примерно по 35 тысяч гривен, тогда как похожие объявления в Греции начинаются от 18 тыс. грн, а в Черногории — от 20 тыс. грн.

Такую разницу в стоимости Олег Кулик объясняет большим расстоянием, а поэтому и высокой стоимостью перелета.

"В Черногорию гораздо ближе лететь, от полутора до двух часов, тогда как до Мадейры — около 5 часов. Хотя стоимость отдыха зависит и от других факторов, в частности от спроса и правильной логистики: если туроператоры "загрузят" самолет, они могут поднять цену, а если нет — им придется продавать путевки ниже себестоимости", — резюмирует он.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку