Курс доллара и евро в Украине: почему иностранная валюта стремительно выросла и чего ожидать

Эксперты объяснили, что будет с курсом валют в Украине

Реклама

После периода активного ослабления гривны Национальный банк Украины изменил тактику. Несмотря на ускорение инфляции и задержки международной помощи, регулятор начал укреплять национальную валюту.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

Почему обесценивалась гривна

Экономический эксперт Олег Пендзин отмечает, что на рост цен в апреле (до 8,6% в годовом измерении) повлияли холодная зима, затяжная весна и подорожание топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке. НБУ был вынужден несколько девальвировать гривну из-за задержки транша от ЕС в 90 млрд евро.

Реклама

Однако сейчас тренд изменился.

Олег Пендзин: «Дальнейшее удешевление гривны со стороны регулятора вряд ли целесообразно, потому что ускорит рост цен. Именно поэтому Нацбанк прекратил ослаблять гривну и даже несколько ее укрепил. Предполагается, что официальный курс до конца мая будет держаться близким к 44 грн/доллар. Для наличного рынка это 44,0-44,2 грн в продаже».

Макроэкономические тревоги: зарплаты и энергетика

Андрей Шевчишин обращает внимание на более глубокие проблемы: НБУ оставил учетную ставку на уровне 15%, но ухудшил прогнозы. Основные факторы давления — удары по энергосистеме и быстрый рост зарплат, что «подталкивает» инфляцию вверх. Прогноз инфляции на конец 2026 года уже пересмотрен с 7,5% до 9,4%.

Андрей Шевчишин: «Золотовалютные резервы с начала года уменьшились на 9 млрд долларов, но паниковать не стоит. Резервов хватит на покрытие почти 5 месяцев импорта, что значительно выше критической границы. До 24 мая наличный курс доллара останется в пределах 43,75-44,75 грн«.

Реклама

Прогноз на курс валют: сколько будут стоить доллар и евро

Андрей Забловский также не видит оснований для «валютных ралли» в ближайшее время. Спрос и предложение на межбанке сейчас почти уравновешены.

Прогнозные коридоры на 11-24 мая:

Безналичный рынок: доллар — 43,8-44,3 грн , евро — 51,5-52,5 грн .

Наличныйрынок: традиционно на 20-30 копеек выше.

Эксперты отмечают: ситуация остается контролируемой, хотя девальвационное давление никуда не исчезло. Ключевым фактором влияния будет оставаться геополитика — в частности, удастся ли избежать масштабной эскалации на Ближнем Востоке, что непосредственно влияет на мировые цены на нефть и украинскую экономику.

Больше читайте в материале: Курс валют в Украине: почему снова дорожает гривна и что делать с долларами

Реклама

Новости партнеров