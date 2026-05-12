- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 180
- Время на прочтение
- 2 мин
Курс доллара и евро в Украине: почему иностранная валюта стремительно выросла и чего ожидать
Эксперты прогнозируют стабилизацию курса доллара в Украине до конца мая 2026 года. Почему НБУ прекратил ослаблять гривну и как на курс влияют цены на топливо и помощь ЕС.
После периода активного ослабления гривны Национальный банк Украины изменил тактику. Несмотря на ускорение инфляции и задержки международной помощи, регулятор начал укреплять национальную валюту.
Об этом говорится в материале ТСН.ua.
Почему обесценивалась гривна
Экономический эксперт Олег Пендзин отмечает, что на рост цен в апреле (до 8,6% в годовом измерении) повлияли холодная зима, затяжная весна и подорожание топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке. НБУ был вынужден несколько девальвировать гривну из-за задержки транша от ЕС в 90 млрд евро.
Однако сейчас тренд изменился.
Олег Пендзин: «Дальнейшее удешевление гривны со стороны регулятора вряд ли целесообразно, потому что ускорит рост цен. Именно поэтому Нацбанк прекратил ослаблять гривну и даже несколько ее укрепил. Предполагается, что официальный курс до конца мая будет держаться близким к 44 грн/доллар. Для наличного рынка это 44,0-44,2 грн в продаже».
Макроэкономические тревоги: зарплаты и энергетика
Андрей Шевчишин обращает внимание на более глубокие проблемы: НБУ оставил учетную ставку на уровне 15%, но ухудшил прогнозы. Основные факторы давления — удары по энергосистеме и быстрый рост зарплат, что «подталкивает» инфляцию вверх. Прогноз инфляции на конец 2026 года уже пересмотрен с 7,5% до 9,4%.
Андрей Шевчишин: «Золотовалютные резервы с начала года уменьшились на 9 млрд долларов, но паниковать не стоит. Резервов хватит на покрытие почти 5 месяцев импорта, что значительно выше критической границы. До 24 мая наличный курс доллара останется в пределах 43,75-44,75 грн«.
Прогноз на курс валют: сколько будут стоить доллар и евро
Андрей Забловский также не видит оснований для «валютных ралли» в ближайшее время. Спрос и предложение на межбанке сейчас почти уравновешены.
Прогнозные коридоры на 11-24 мая:
Безналичный рынок: доллар — 43,8-44,3 грн, евро — 51,5-52,5 грн.
Наличныйрынок: традиционно на 20-30 копеек выше.
Эксперты отмечают: ситуация остается контролируемой, хотя девальвационное давление никуда не исчезло. Ключевым фактором влияния будет оставаться геополитика — в частности, удастся ли избежать масштабной эскалации на Ближнем Востоке, что непосредственно влияет на мировые цены на нефть и украинскую экономику.
Больше читайте в материале: Курс валют в Украине: почему снова дорожает гривна и что делать с долларами