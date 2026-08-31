Курс доллара и цены в супермаркетах удивят: экономисты поразили прогнозами на сентябрь 2026 года

Экономисты рассказали, чего ожидать в сентябре / © ТСН.ua

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Конец лета оказался благоприятным для гривны: в августе она несколько укрепилась по отношению к доллару. По отношению к евро в августе гривна потеряла в цене, однако к концу месяца курс евро также снизился по сравнению с максимальными значениями, которых он достиг во второй декаде. Цены выросли незначительно, а продовольственная корзина подешевела почти на 2% по сравнению с июлем. Но осень готовит новые экономические вызовы, связанные, в частности, с уничтожением врагом части продовольственных и промтоварных складов и значительным падением украинского экспорта при стабильном импорте, для которого, очевидно, нужна валюта.

Чего ожидать от курса в сентябре, как изменятся цены на продукты и промышленные товары, выяснил сайт ТСН.ua.

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Наши эксперты: финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин, эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине , экономист Андрей Забловский.

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Курс валют: по какой цене сейчас можно купить доллар и евро

По данным специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, по состоянию на 31 августа наличный доллар стоил в среднем 44,84 грн/доллар при продаже (–30 коп. за месяц) и 44,34 грн/доллар при покупке (также –30 коп.), наличный евро — 52,23 грн/евро (+60 коп. за месяц) и 51,61 грн/евро (+65 коп.) соответственно.

Максимальный средний курс доллара в течение месяца достиг при продаже 45,07 грн/доллар, при покупке — 44,56, минимальный — 44,84 и 44,36 грн/доллар соответственно. Для евро максимумы продажи и покупки составили 52,83 и 51,87 грн/евро, минимумы — 51,73 и 51,10 грн/евро. В целом в августе тренд курса доллара был нисходящим, а курса евро — восходящим.

Максимальная цена продажи доллара на 31 августа составила 44,90 грн (–30 коп. за месяц), минимальная — 44,75 грн/доллар (–10 коп.). Максимальный курс покупки составил 44,60 грн/доллар (также –10 коп.).

Наивысшая цена продажи евро на 31 июля составила 52,40 грн (+50 коп. за месяц), наинизшая — 52,05 грн (+70 коп.). Максимальный курс покупки составил 52 грн/евро (+68 коп.).

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Нацбанк на 31 августа установил следующие официальные курсы: 44,55 грн/доллар и 51,88 грн/евро. За август доллар по официальному курсу подешевел на 14 коп., евро подорожал на 61 коп. Соотношение доллар/евро за август выросло с 1,150 до 1,165 доллара за евро.

Курс валют в сентябре: экономисты рассказали, чего ожидать

Исторически сентябрь является месяцем преобладающего ослабления гривны по отношению к доллару, отметил Андрей Шевчишин. А с учетом накопленного негатива и перспектив усиления валютных дисбалансов между экспортом и импортом из-за блокировки портов, ударов по логистике, складам, производственным мощностям, предложение валюты будет падать, прогнозирует эксперт.



«Население, из-за упомянутого негатива и растущих девальвационных ожиданий, будет наращивать спрос на валюту и сдерживать продажи, — считает Андрей Шевчишин. — Девальвационный тренд гривны не исчез. Сохраняю оценку на конец 2026 года: 45,5–46,7 грн за доллар при условии достижения энергетического перемирия и ритмичного внешнего финансирования».

Эксперт рассмотрел три сценария развития событий на валютном рынке в сентябре.

Базовый сценарий (вероятность 65%). Действуют факторы, указанные выше, с ухудшением экономической ситуации. Курс на межбанковском рынке возвращается в зону 45 грн/доллар с переходом в более широкий диапазон. Наличный доллар достигает 45,2–46 грн, наличный евро — 51,2–52,5 грн.

Оптимистический сценарий (15%). Частично восстанавливается морской экспорт, Украина регулярно получает внешнее финансирование. Нефть дешевеет. Интенсивность ударов противника снижается, новой масштабной волны эскалации после сентябрьских выборов в РФ не происходит. Котировки пары доллар/евро остаются высокими: 1,16–1,18+. Тогда НБУ получит возможность ещё некоторое время удерживать доллар на текущих уровнях. По доллару останемся в коридоре 44,75–45 грн, по евро будем держаться в пределах 51,5–52,5 грн.

Негативный сценарий (20%). Интенсификация атак на инфраструктуру и логистику, в том числе в западных регионах. К этому добавляются удары по энергетике. Голосование по ключевым законам (налоговая реформа, антикоррупционная стратегия до 2030 года и т. д.) в Раде провалилось, ритмичность финансовых поступлений под вопросом. Начинается военная эскалация после выборов в РФ. Доллар укрепляется по отношению к евро, НБУ вынужден одновременно отпускать и доллар, и евро и тратить 1,2–1,5 млрд долларов еженедельно, чтобы удовлетворить спрос на валюту на межбанке. Наличный доллар: 46–47 грн, евро: 52–53 грн.

Цены в Украине в сентябре: чего ожидать

Олег Пендзин и Андрей Забловский отмечают, что на ценовые прогнозы в сентябре повлияют два фактора. Первый — военная ситуация, сложившаяся в конце августа, а именно: уничтожение врагом части крупных складов с продукцией, как с продовольственной, так и с промышленными товарами. Очевидно, что эти позиции подорожают. Второй фактор — сезонное снижение цен на овощи нового урожая. Но есть нюансы.

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«В магазинах могут возникать временные пробелы в ассортименте, но это следствие перестройки маршрутов доставки, а не физического отсутствия продуктов в стране. Покупателям следует избегать панического скупки бакалии и консервов, поскольку именно искусственный ажиотаж является главным триггером («спусковым крючком» — Авт.) спекулятивного роста цен», — предупреждает Олег Пендзин.

Продукты питания: дешёвые яблоки и дорогая рыба

Олег Пендзин предсказал, как в сентябре изменятся цены на повседневные продукты питания.

Овощи для борща. Цена лука и моркови — 12–17 грн/кг, свеклы и капусты — 10–15 грн/кг, картофеля — 14–18 грн/кг. К концу сентября возможно подорожание набора на 5–7% из-за заготовки качественной продукции в хранилища.

Сезонные и тепличные овощи будут дорожать во второй половине месяца, так как рынок начнет переходить с овощей открытого грунта на тепличную продукцию и импорт. Огурцы и полевые помидоры-сливки: 35–50 грн/кг, кабачки — 25–35 грн/кг. К концу месяца цены вырастут на 15–20%.

Бахчевые, яблоки, груши. Сезон бахчевых подходит к концу, цены находятся на уровне 20–30 грн/кг за арбузы, 35–50 грн/кг за дыни. Начинается сезон дешёвых яблок и груш: отечественные яблоки — 20–30 грн/кг, груши — 40–60 грн/кг.

Куриные яйца подорожают на 10–15%, до 52–60 грн/десяток. Помимо сезонного фактора (снижение продуктивности птицы) на цену повлияли августовские нападения на склады под Киевом.

Хлеб массовых сортов. Медленный рост на 1,5–2% или 0,8–1,5 грн за буханку. Несмотря на достаточный урожай зерновых, пекари сталкиваются с ростом стоимости муки, энергоносителей, логистики.

Молоко, молочные продукты и мясо (свинина, курица) подорожают на 3–5% из-за роста закупочных цен.

Замороженная рыба и морепродукты подорожают на 7–12%. Это полностью импортозависимая категория. Главный риск сентября — логистический: разрушение специализированных холодильных складов, поддержание низких температур (–18 градусов) при доставке рефрижераторами или использование генераторов значительно удорожают конечный продукт.

Сахар: снижение цен на 2–4% из-за начала сахарного сезона и имеющихся запасов. Цена 28–32 грн/кг в рознице.

Цены на подсолнечное масло, крупы (гречка, рис, овсянка, макароны) останутся стабильными, так как имеются значительные складские запасы.

Подорожает ли бытовая техника и одежда

По словам Андрея Забловского, массированные российские удары по производственной и логистической инфраструктуре существенно изменили правила игры на рынке промышленных и строительных товаров.

«Проблем две: кризис крупногабаритной логистики и сокращение ассортимента. Сети вынуждены отказываться от больших грузовиков и массово переходить на более мелкий транспорт, что удорожает доставку каждой единицы товара в магазины. Системного дефицита не ожидается благодаря высокой диверсификации, но отдельные позиции исчезнут с полок в течение недели, а компании начнут сворачивать скидки и акции. «Цены на технику уже пошли вверх», – рассказал Андрей Забловский.

По его прогнозам, в сентябре больше всего подорожают сантехника — на 15–20% и строительные материалы (керамическая плитка, сухие смеси, цемент и т. п.), складские запасы которых были частично уничтожены — на 8–11%. В зоне высокого риска находится крупная бытовая техника (холодильники, стиральные машины), требующая больших площадей для хранения. Заменить уничтоженные крупные партии импорта быстро не удастся, поэтому цены вырастут на 7–9%. Телевизоры (особенно с большими диагоналями) и стационарная аудиотехника подорожают на 5–8%. Газовые и электроплиты, мелкая кухонная техника (пылесосы, мультипечи и т. п.), спрос на которые традиционно растет осенью, могут подорожать на 4–7%. Причина та же — дефицит складских помещений для хранения.

А вот цены на гаджеты (смартфоны, ноутбуки) практически не изменятся; возможно небольшое повышение на 2–3% на новые модели, поскольку мелкая электроника мало зависит от складских площадей и логистики.

Межсезонная одежда и обувь подорожают в среднем на 10–15% из-за роста спроса на новые осенние коллекции. Продавцы также будут закладывать в цену риск девальвации гривны до конца года и расходы на работу генераторов на случай отключений света.

Чего ожидать в сентябре 2026: выводы

Сентябрь станет месяцем постепенного затягивания поясов и сокращения ассортимента на прилавках. Бояться дефицита как продуктов, так и промышленных товаров не стоит.

Даже несмотря на новые вероятные вражеские удары, голода не будет, и купить одежду, а также холодильник, телевизор и смартфон тоже будет возможно. Но всё это будет стоить дороже при неизменном уровне доходов у подавляющего большинства населения.

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